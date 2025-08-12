Új tanösvény Nyitraszőlős szakrális emlékei mentén

A Nyitra menti kerékpárút kiépítése, amely a Nyitra folyó jobb oldali töltésén vezet, valamint a kerékpáros turisták számának növekedése Nyitraszőlősön arra ösztönözte a települést, hogy bemutassa azokat a műemlékeket, amelyek meghatározzák kulturális arculatát és sajátos hangulatát. A község kezdeményezésére új turisztikai információs táblákat helyeztek ki „A nyitraszőlősi történelem útján” elnevezésű tanösvény részeként.

A tanösvényt alkotó információs panelek bemutatják a települést, földrajzi elhelyezkedését, kapcsolatát a Nyitrai régióval és a Nyitrai Püspökséggel, ismertetik történelmét, valamint évszázados szőlőtermesztési hagyományait és azok különféle társadalmi, kulturális megnyilvánulásait. A főbb információs táblákat kiegészíti egy tájékozódást segítő térkép, amelyen pontosan jelölve van a tanösvény 12 látnivalója.

Két fő tábla – egyik a falu felső, másik az alsó részén – egészíti ki az egyes látnivalóknál elhelyezett pultos ismertetőtáblát, amely leírást ad az adott műemlékről, annak történelmi összefüggéseiről és létrejöttének körülményeiről.

A kerékpárral érkező turisták így a Zoboralja vidéken tett útjuk során Nyitraszőlősön megismerkedhetnek például a Rózsafüzér Királynője-plébániatemplom egyedülálló belső terével, a település és a plébánia legrégebbi emlékével, a Mária-oszloppal – amely egykori adományozójának, a későbbi nyitrai kanonoknak és címzetes szerémi püspöknek, Szörényi Lászlónak a „jelenlétét” bizonyítja –, vagy a Mária Terézia korából származó Szentháromság-szoborcsoporttal.

A tanösvényen nemcsak szakrális, hanem világi emlékek is helyet kaptak, amelyek a történelem viharos időszakait idézik fel – ilyenek az I. és II. világháború, valamint a zsidó holokauszt áldozatainak állított emlékművek.

A tanösvény célja, hogy megőrizze és bemutassa Nyitraszőlős szakrális és világi kulturális örökségét, történelmét, hozzájáruljon a vidéki turizmus, különösen a Zoboralja vidékén népszerű kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, amely nemcsak a testet, hanem a lelket is felüdíti.

BN/Felvidék.ma/Nyitrai Egyházmegye