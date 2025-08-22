Felmentették Peter L. orvost a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kijelentései ügyében

A Pozsony I. Városi Bíróság felmentette Peter L. orvost a felbujtás vádja alól. Az egyesbíró szerint a cselekmény, aminek kapcsán az eljárást indították, nem minősül bűncselekménynek. A döntés nem jogerős.

„A bírósági döntés megerősítette, hogy nem követtem el bűncselekményt” – mondta Peter L. a pénteki főtárgyalás után. Az ügyész a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, amiről a Pozsonyi Kerületi Bíróság fog dönteni.

Eredetileg a következő kijelentése miatt indult eljárás az orvos ellen: „Csináljuk mindennek az ellenkezőjét, amit kérnek. Gyülekezzünk, ne hordjunk maszkot, ne menjünk tesztelésre, ne oltassuk be magunkat olyan vakcinával, amely nem garantáltan biztonságos”. Peter L. ezzel a kijelentésével egy tüntetésen szólította fel az embereket 2020 decemberében, hogy szegjék meg a Covid-19 elleni járványügyi előírásokat.

A felmentő ítélet indoklásából kiderül, hogy az egyesbíró szerint a Közegészségügyi Hivatalnak nem állt jogában kötelezővé tenni a maszkviselést, hogy megakadályozza a koronavírus terjedését, ezért Peter L. nem követhette el a bűncselekményt.

„A Közegészségügyi Hivatal akkor kötelezhet a szájmaszk viselésére, ha azt munkahelyi körülmények követelik meg, például gyárakban vagy termelőüzemekben, ahol a maszk az alkalmazottak felső légutait védi a portól. A rendeletnek azonban összefüggésben kell lennie a gyártási folyamat egészségre gyakorolt negatív hatásaival” – hangsúlyozta az egyesbíró.

A bíró szerint Peter L. viselkedése továbbá nem felel meg teljesen a felbujtás jogi fogalmának. Elmondása szerint a vádlottat szónokolni hívták egy olyan tömeg elé, ahol senki sem viselt maszkot, „ezért a ,ne hordjunk maszkot‘ felszólítást a jelenlévők elhatározásának megerősítéseként kell értelmezni”. Hasonlóképpen értékelte a „ne oltassuk be magunkat” kijelentést is. A bíró szerint a vádlott cselekményének súlya „elenyésző”.

A védelem a vádat törvénytelennek, hiányosnak és indokolatlannak tartja. A vádlott a főtárgyaláson ártatlannak vallotta magát.

TASR/Felvidék.ma