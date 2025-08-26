Újoncokkal bővült Marco Rossi kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre

Marco Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott 27 fős keretét, amely az őszi világbajnoki selejtezők első két mérkőzésére készül. A névsorban több újonc is helyet kapott: Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Ötvös Bence először ölthetik magukra a címeres mezt.

A keret bővebb a szokásosnál, mivel a szakmai stáb a játékosok aktuális formáját és fizikai állapotát is szeretné felmérni. Érdekesség, hogy Vitális Milán ugyan már korábban is meghívót kapott, de a válogatottban még nem mutatkozhatott be. A mostani keretben többen is esélyt kapnak arra, hogy Dublinban vagy Budapesten először lépjenek pályára nemzeti színekben.

A legutóbbi kerethez képest Balogh Botond, Nikitscher Tamás, Csoboth Kevin és Gazdag Dániel ezúttal kimaradtak. Csoboth távollétének oka, hogy svájci klubjában kevés játéklehetőséghez jutott.

A válogatott szempontjából kiemelt jelentőségű lesz a szeptember 6-i írországi mérkőzés, amely a világbajnoki selejtezősorozat nyitánya.

Három nappal később a Nemzetek Ligája legutóbbi győztese, Portugália látogat a Puskás Arénába. Mindkét összecsapás kulcsfontosságú az F csoport küzdelmei szempontjából.

A kerettagok jövő hétfőn találkoznak Telkiben, ahol megkezdik a közvetlen felkészülést a két rangadóra.

A magyar válogatott szeptemberi programja:

Szeptember 6., Dublin: Írország–Magyarország

Szeptember 9., Budapest, Puskás Aréna: Magyarország–Portugália

A magyar válogatott kerete Írország és Portugália ellen

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

BN/Felvidék.ma