Világbajnoki részvétel négy évtized után? – indul a magyar válogatott vb-selejtezős hadjárata

Szeptember 6-án Írország ellen idegenben kezdi meg a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatot, amely új korszakot nyithat a nemzeti csapat történetében. A tét óriási: Magyarország 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon, így a Marco Rossi vezette gárda történelmi lehetőség előtt áll.

A 2026-os tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a világbajnokság történetében először 48 csapat részvételével. Az UEFA-nak 16 hely jut, ami minden eddiginél nagyobb esélyt kínál a kijutásra.

Kemény csaták az F csoportban

A magyar válogatott selejtezőcsoportjában Írország, Örményország és a Nemzetek Ligája legutóbbi győztese, Portugália az ellenfelek.

A sorozat első felében szeptemberben két rangadó vár Szoboszlai Dominikékra: először Dublinban lépnek pályára, majd hazai pályán fogadják Portugáliát.

Októberben Örményország érkezik Budapestre, majd idegenben vár nehéz összecsapás a magyarokra Portugália ellen. Novemberben zárul a sorozat első szakasza: a mieink Örményországban vendégszerepelnek, majd az írek ellen, hazai pályán búcsúztatják az őszt.

Marco Rossi keretet hirdetett

A szövetségi kapitány augusztus végén kihirdette a 27 fős keretet, amelyben több újonc is helyet kapott. Ötvös Bence, Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna először öltheti magára a címeres mezt, Vitális Milán pedig a korábbi meghívó után most debütálhat. A bővített keret célja, hogy a szakmai stáb alaposan felmérje a játékosok formáját a sorozat kezdete előtt.

Szoboszlai Dominik továbbra is a csapat vezére. A keretből azonban ezúttal kimaradt többek között Csoboth Kevin és Gazdag Dániel, míg Schäfer András izomsérülés miatt nem lép pályára a magyar válogatott Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkön. A támadósorban azonban Sallai Roland és Varga Barnabás vezetheti újra a rohamokat.

Történelmi esély a kijutásra

A bővített vb-mezőny kedvezhet Magyarországnak: a csoportgyőztes automatikusan kijut a tornára, a második helyezett pótselejtezőn vívhatja ki a szereplést.

Negyven év után újra világbajnoki gólról álmodhat a magyar szurkolótábor – Détári Lajos 1986-os találata után egy újabb magyar vb-pillanat ígérete lebegteti meg a futballközvéleményt.

A magyar válogatott világbajnoki selejtezős menetrendje:

F-csoport

Szeptember 6., szombat, 20:45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd, 20:45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat, 18:00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd, 20:45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök, 18:00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap, 15:00: Magyarország–Írország

A magyar válogatott kerete Írország és Portugália ellen:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma