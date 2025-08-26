Megnyílt az évad a Komáromi Jókai Színházban

Augusztus 25-én hétfőn tartotta évadnyitóját a Komáromi Jókai Színház, délután pedig megkezdődtek az augusztus 28-án, az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal közösen szervezett Bérletek Éjszakája színészkoncertjének próbái.

Gál Tamás színházigazgató megemlítette, ki kell tapasztalni, egyebek mellett, a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatócseréjével előállt új helyzetet is. Nem árt óvatosnak lenni, hangsúlyozta a Jászai Mari és Dosky-díjas színművész, majd arra kérte a társulatot és a színház valamennyi dolgozóját, őrizzék meg azt a különleges munkakedvet, amit számos alkotó, rendező emleget, és amely csakis az itt dolgozóknak köszönhető.

Két új tagja lett a színháznak. Szabó Farkas Emese a gazdasági osztályt, Kurek Zoltán Dávid a műszakot erősíti majd. Kiss Szilvia színművésznőt és Bartha Zoltán pénztárost is köszöntötte a társulat, születésnapjaik alkalmából.

A Bérletek Éjszakája színészkoncerten, augusztus 28-án, csütörtökön 19 órai kezdettel színművészeink hét-hét dalt adnak elő A padlás, illetve a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalekből. A padlásból elhangzanak majd az Itt vagyunk, az Örökre szépek, az Enyém a pálya, a Szilvásgombóc, az Utána repülünk, az Ég és Föld között itt áll a padlás és a Varázskönyv című dalok.

A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből pedig a Menni kéne, a Valaki mondja meg, az Arra születtem, az Eszter keresése, a Fák is siratják, a Ringasd el magad és az Arra születtünk című slágerek lesznek hallhatóak.

Négy saját bemutatót tart a színház a 2025/2026-os évadban. Az Egy piaci nap című dráma mellett, zenés darabokat és egy vígjátékot. Színre kerül majd a Szívritmuszavar című koncertszínház, az 1973-as Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical és a 4X100 című komédia. Bérletben tekinthető meg a komáromi színpadon a kassai Thália Színház vendégelőadása, az Akár. Akárki című zenés játék dalokkal.

Augusztus 15-től tart a bérletvásár. Az ehhez kiadott mindentudó kisfüzetben valamennyi információ megtalálható az előadásokról és a bérletekről, amelyeket a tavalyi árakon kínál a színház. A bérletújítás szeptember 16-ig tart.

Szeptemberben, egyebek mellett, Tasnádi István Szibériai csárdás című zenés, romantikus játékát (A Csárdáskirálynőt másképp), a budapesti József Attila Színház, Hargitai Iván rendezte vendégjátékát (szeptember 10. 19.00 óra) és a Nomád Nemzedék Társulat Varázsfurulya című vendégprodukcióját (szeptember 20. 19.00 óra) tekinthetik meg nézőink, Mozart operájának nyomdokain, Novák Péter rendezésében, Tamino szerepében Béhr Mártonnal. Belépőjegyek, a készlet erejéig még kaphatók.

Sajtóközlemény/KJSZ/Felvidék.ma