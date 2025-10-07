Sorsdöntő mérkőzések várnak a válogatottra – mindent eldönthetnek az októberi vb-selejtezők

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának második feléhez érkezik a magyar válogatott, amely októberben két kulcsfontosságú mérkőzésen lép pályára: a csapat október 11-én Örményországot fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Portugáliában zárja az őszi kört. Marco Rossi együttese számára most dőlhet el, életben maradnak-e a világbajnoki álmok – negyven évvel az utolsó vb-szereplés után.

Vegyes rajt szeptemberben

A magyar válogatott a szeptemberi nyitányon Dublinban 2–2-es döntetlent játszott Írország vendégeként. A mieink álomszerűen kezdték a sorozatot: Varga Barnabás és Sallai Roland találataival negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek, ám a hajrában, emberhátrányban már nem tudták megtartani az előnyt, és a hosszabbításban kapott góllal végül két pontot engedtek ki a kezükből.

A folytatásban a Puskás Aréna telt háza előtt a csoport favoritjának számító Portugáliát fogadta Marco Rossi együttese. A magyarok hősiesen küzdöttek, Varga Barnabás duplájával kétszer is betaláltak, de a Cancelo vezette portugál támadósor végül 3–2-es győzelmet aratott. Bár a pontszerzés elmaradt, a közönség állva ünnepelte a válogatott elszántságát és játékát.

Októberi cél: minél több pont szerzése

Az októberi folytatásban Örményország és Portugália ellen gyűjthet létfontosságú pontokat a nemzeti csapat.

Az örmények elleni találkozóra egy nap alatt elfogytak a jegyek, ami jól mutatja a szurkolói várakozást. A rivális története során még egyszer sem szerepelt világversenyen, ám az írek felett aratott meglepetésgyőzelmük figyelmeztető jel: veszélyes ellenfélről van szó.

A három nappal későbbi lisszaboni összecsapás a csoport legnehezebb idegenbeli feladata lesz. Portugália hibátlan mérleggel vezeti az F-csoportot, így a magyar csapat bravúrra készül. Rossi célja, hogy megismételje a szeptemberi mérkőzés lendületét – immár pontokkal a tarsolyban.

Változások a keretben – Dibusz helyén Demjén

A magyar válogatott október 6-án kezdte meg a felkészülést Telkiben, immár Demjén Patrikkal a kapusok között. A Ferencváros hálóőre, Dibusz Dénes sérülés miatt kénytelen kihagyni az októberi meccseket, helyére az MTK kapusát hívta be a szövetségi kapitány.

A keretben újra helyet kapott Balogh Botond, aki a török Kocaelispor játékosaként rendszeres játéklehetőséget kap klubjában. Dárdai Bence és Szalai Gábor ezúttal kimaradtak a névsorból. Újoncot Marco Rossi nem nevezett, a szakvezető elégedett volt a szeptemberi teljesítménnyel, és a stabilitást kívánja megőrizni a keretben.

Továbbjutási esélyek és csoporthelyzet

Két fordulót követően Portugália hat ponttal vezeti az F-csoportot, mögötte Örményország három, Magyarország és Írország egy-egy ponttal áll. A kvartettből az első helyezett automatikusan kijut a 2026-os világbajnokságra, míg a második helyezett pótselejtezőn harcolhat a részvételért.

A selejtezősorozat novemberben zárul: a magyar csapat november 13-án Örményországban, majd november 16-án Írország ellen, hazai pályán lép pályára. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a tornán először 48 válogatott vesz részt, köztük 16 európai csapat.

Októberi mérkőzések – F-csoport

3. forduló – 2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. forduló – 2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

Csoportállás az októberi fordulók előtt:

Portugália 6 pont Örményország 3 pont Magyarország 1 pont Írország 1 pont

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Demjén Patrik (MTK)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

