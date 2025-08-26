Home Itt és Most Szlovákia várja a külföldi befektetőket és segítséget nyújt nekik
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Szlovákia várja a külföldi befektetőket, minden befektető számíthat a minisztériumok és az erre szakosodott állami ügynökségek segítségére – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) államfő a Hoval cég istebnéi (Alsókubini járás) üzemének keddi átadásán.

Az ünnepélyes megnyitón a szlovák, valamint a liechtensteini kormány több tagja is részt vett.

„Szlovákia elsősorban az autógyártásra és az autógyárak beszállítóira specializálódott. De elég a német gazdaság apró megingása, és ez rögtön meglátszik a szlovák gazdaság teljesítményén is. A gyártás diverzifikálása hozzáadott értéket képviselő üzemekkel rendkívül fontos Szlovákia számára” – jelentette ki Fico.

Az üzem hőszivattyúkat fog gyártani, 2030-ig fokozatosan 250 új munkahelyet teremt. A beruházás költsége 60 millió euró volt, a kormány 8 millió eurós adókedvezményt hagyott jóvá a cég számára. A liechtensteini társaság évente 32 ezer hőszivattyú gyártását tervezi.

TASR/Felvidék.ma

