Elismerések átadásával vette kezdetét a Perbenyiki Krumplifesztivál

A Perbenyiki Krumplifesztivál nyitó rendezvényén ünnepélyes díjátadásra került sor, amelyen azoknak a személyeknek a munkáját ismerték el, akik jelentős mértékben hozzájárultak a község fejlődéséhez.

Az elismerést 2023-ban alapították, a település első írásos emlékének 700. évfordulója alkalmából, azzal a céllal, hogy méltó módon köszönjék meg a helyi kulturális, gazdasági és közösségi életben kiemelkedőt alkotó személyek tevékenységét.

A díj két kategóriában kerül átadásra: a női díjazottak a Széchenyi Mária grófnőről elnevezett elismerésben részesülnek, míg a férfi kitüntetettek a gróf Majláth József nevét viselő díjat vehetik át.

Az idei ünnepségnek a Majláth-kastély adott méltó otthont. A díjakat Kropuch Martin, Perbenyik polgármestere adta át.

Az elismeréseket idén a következő személyek kapták meg:

Vaskiné Molnár Klára , hitoktató, volt önkormányzati képviselő, a helyi múzeum egyik alapítója és a települési könyvtár korábbi vezetője.

Godzsák Lajosné Kalapos Klára (posztumusz), tanító, a helyi kulturális élet aktív szervezője.

Dubik István , mérnök, a Majláth-kastélyban működő szakközépiskola egykori igazgatója, a perbenyiki díjugrató verseny megálmodója.

Ifjabb Plachy Imre (posztumusz), kultúrelőadó, kultúraszervező.

Az ünnepség a díjazottak és a település vezetőségének közös koszorúzásával zárult a kastély parkjában található Majláth-síremléknél, méltó módon tisztelegve a község történelmi öröksége előtt.

Óváry Tamás/Felvidék.ma