Home Régió Elismerések átadásával vette kezdetét a Perbenyiki Krumplifesztivál
Régió

Elismerések átadásával vette kezdetét a Perbenyiki Krumplifesztivál

Óváry Tamás
Óváry Tamás
Fotó: Óváry Tamás/Felvidék.ma

A Perbenyiki Krumplifesztivál nyitó rendezvényén ünnepélyes díjátadásra került sor, amelyen azoknak a személyeknek a munkáját ismerték el, akik jelentős mértékben hozzájárultak a község fejlődéséhez.

Az elismerést 2023-ban alapították, a település első írásos emlékének 700. évfordulója alkalmából, azzal a céllal, hogy méltó módon köszönjék meg a helyi kulturális, gazdasági és közösségi életben kiemelkedőt alkotó személyek tevékenységét.

A díj két kategóriában kerül átadásra: a női díjazottak a Széchenyi Mária grófnőről elnevezett elismerésben részesülnek, míg a férfi kitüntetettek a gróf Majláth József nevét viselő díjat vehetik át.

Az idei ünnepségnek a Majláth-kastély adott méltó otthont. A díjakat Kropuch Martin, Perbenyik polgármestere adta át.

Az elismeréseket idén a következő személyek kapták meg:

  • Vaskiné Molnár Klára, hitoktató, volt önkormányzati képviselő, a helyi múzeum egyik alapítója és a települési könyvtár korábbi vezetője.

  • Godzsák Lajosné Kalapos Klára (posztumusz), tanító, a helyi kulturális élet aktív szervezője.

  • Dubik István, mérnök, a Majláth-kastélyban működő szakközépiskola egykori igazgatója, a perbenyiki díjugrató verseny megálmodója.

  • Ifjabb Plachy Imre (posztumusz), kultúrelőadó, kultúraszervező.

Az ünnepség a díjazottak és a település vezetőségének közös koszorúzásával zárult a kastély parkjában található Majláth-síremléknél, méltó módon tisztelegve a község történelmi öröksége előtt.

Óváry Tamás/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Közösségépítő nyárbúcsúztató Gelléren

Rákóczi-emléktáblát mentenek szlovák értékmentők

X. Barkósági Parasztolimpia

A helyi közösség erejéről, a felhőtlen szórakozásról és...

Új helyszínen és új lendülettel zajlott a 16....

Folytatódik a városi rendőrség reformja Ipolyságon

Nagyszombat megyében nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartásuk alá...

Bor, zene, bazilika-panoráma

Nem a dicsőségért küzdöttek, hanem kötelességből

Kilencven éve tört ki az aranyláz Kassán

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma