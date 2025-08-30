Home Hitélet Ajándék a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező zarándokoknak
Úton Magdival

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Az Úton Magdival I. a boldoggá avatásra vezető úton szolgál útitársként. Ennek segítségével a vonaton, buszon, autóban vagy akár gyalogosan, kerékpárral érkezők ráhangolódhatnak az ünnepre.

Rövid szentírási részletek, Magdi életéből vett történetek, imádságok és elmélkedések segítik a lelki elcsendesedést. A kiadvány hat témát jár körül – természetszeretet, céltudatosság, erőforrás, kreativitás, öröm, valamint bátorság – amelyek Magdi személyiségének legfőbb vonásai közé tartoztak.

Az Úton Magdival II. a boldoggá avatás utánra készült. Ez abban támogatja a híveket, hogy a szertartás kegyelmi ajándékait hazavigyék, és a mindennapokban is tovább élhessék. A kiadvány kilenc területre – többek között a szegények, betegek, gyermekek, családok, papok és fiatalok helyzetére – irányítja a figyelmet, mindegyikhez Magdi életéből vett tanúságtételek, rövid imák és elmélkedések kapcsolódnak.

A két lelki anyag egymás kiegészítője: az első a zarándoklat örömét és várakozását, a második a hálaadás és továbbadott tanúságtétel lelkületét erősíti.

A Veszprémi Főegyházmegye szándéka, hogy a hívek ne csupán részesei legyenek a szeptember 6-i ünnepnek, hanem az ott megélt kegyelmeket hazavigyék családjukba, közösségeikbe, és Magdi példája nyomán maguk is a hit, a tisztaság és a szeretet tanúivá váljanak.

Veszprémi Főegyházmegye/Magyar Kurír/Felvidék.ma

