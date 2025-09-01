Home Művelő „Az ipolysági iskolaközpont egy értékes modell, amelyet más magyar közösség is alkalmazhat”
Művelő

„Az ipolysági iskolaközpont egy értékes modell, amelyet más magyar közösség is alkalmazhat”

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már beszámoltunk róla, szeptember elsejével megnyitotta kapuit az ipolysági magyar iskolaközpont. A Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium iskolaközponttá való fúziójával az Ipoly menti térség legnagyobb létszámú tanintézményévé vált.

Az iskolanyitáshoz hosszú és rögös út vezetett, ugyanakkor a példaértékű az az összefogás, amelynek mentén az anyanyelvi iskolaközpont létrejött a városban. Ezen a véleményen van mások mellett Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója, aki a tanintézmény megnyitóján is jelen volt.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tanácsadó emlékeztetett arra, hogy Tomáš Drucker miniszter tavaly jelentette be a középiskolák hálózatának optimalizációját. Az intézkedéseket az alapiskolákra is ki szeretnék terjeszteni. „A széttöredezett hálózat helyett egy jobban működő iskolahálózat kialakítása a cél, olyan stabil iskolákkal, amelyek mindenki számára elérhetőek” – magyarázta az ünnepi megnyitó után a Felvidék.ma megkeresésére Ravasz Ábel.

Mint folytatta, Ipolyság ebben a folyamatban példaértékű helyet kapott. Saját maga tudott reagálni a kihívásra, keresve a megoldási lehetőségeket, saját koncepciót dolgozva ki.

A koncepció lényege a tanítási nyelven alapuló vertikális fúzió, ennek során jött létre az alapiskolát és gimnáziumot összefogó iskolaközpont.

Ez egy értékes modell, amelyet más magyar közösség is alkalmazhat

– véli Ravasz. Kiemelte, a szakminisztérium már korábban aláírt egy memorandumot a várossal, amely a klaszter kialakítását célozza meg.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tanácsadó a stratégiai tervezést szorgalmazza, a rendszerszintű hálózatépítő gondolkodás segíti a magyar közösségeket. Ehhez tud megfelelő receptet nyújtani Ipolyság – fűzte hozzá.

Ugyanakkor hozzátette, nincs egy olyan általános modell, amely az ország összes térségében egyaránt használható lenne. Hely- és társadalomspecifikus helyzetekre az adott régiónak kell a megfelelő megoldásokat kieszközölni.

A minisztérium részben konkrét segítséget tud nyújtani a hozzájuk forduló településeknek, kistérségeknek. Jelezte: a szakminisztérium az ipolysági térség mellett további kisrégiókkal működik együtt például Nógrádban, a Zoboralján. Az oktatási minisztériumban működő kisebbségi főosztály Petőcz Kálmán vezetésével is a kisebbségekért, a magyar közösségekért tevékenykedik.  A törvénymódosítások kapcsán is igyekeznek a kisebbségeknek segíteni.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági iskolaközpontról korábban ITTITT, ITT, ITT, valamint ITT és ITT írtunk bővebben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Új korszak és új közösség indul útjára az...

A most kezdődő tanévben újra lesz félévi szünet

Az oktatási minisztérium nem likvidálja a magániskolákat

Szlovákiában komoly hiány van iskolapszichológusokból

Mohácsi János Komáromban rendez

A közös munka, megértés és a támogatás éve

Köszönet, hogy a felvidéki magyar jövőt választották

Százak voltak a Bérletek Éjszakáján

Közel 10 ezer kézfogás a magyar iskola választásáért!

Meghirdették az idei Arany Opus díjat

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma