„Az ipolysági iskolaközpont egy értékes modell, amelyet más magyar közösség is alkalmazhat”

Mint már beszámoltunk róla, szeptember elsejével megnyitotta kapuit az ipolysági magyar iskolaközpont. A Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium iskolaközponttá való fúziójával az Ipoly menti térség legnagyobb létszámú tanintézményévé vált.

Az iskolanyitáshoz hosszú és rögös út vezetett, ugyanakkor a példaértékű az az összefogás, amelynek mentén az anyanyelvi iskolaközpont létrejött a városban. Ezen a véleményen van mások mellett Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója, aki a tanintézmény megnyitóján is jelen volt.

A tanácsadó emlékeztetett arra, hogy Tomáš Drucker miniszter tavaly jelentette be a középiskolák hálózatának optimalizációját. Az intézkedéseket az alapiskolákra is ki szeretnék terjeszteni. „A széttöredezett hálózat helyett egy jobban működő iskolahálózat kialakítása a cél, olyan stabil iskolákkal, amelyek mindenki számára elérhetőek” – magyarázta az ünnepi megnyitó után a Felvidék.ma megkeresésére Ravasz Ábel.

Mint folytatta, Ipolyság ebben a folyamatban példaértékű helyet kapott. Saját maga tudott reagálni a kihívásra, keresve a megoldási lehetőségeket, saját koncepciót dolgozva ki.

A koncepció lényege a tanítási nyelven alapuló vertikális fúzió, ennek során jött létre az alapiskolát és gimnáziumot összefogó iskolaközpont.

Ez egy értékes modell, amelyet más magyar közösség is alkalmazhat

– véli Ravasz. Kiemelte, a szakminisztérium már korábban aláírt egy memorandumot a várossal, amely a klaszter kialakítását célozza meg.

A tanácsadó a stratégiai tervezést szorgalmazza, a rendszerszintű hálózatépítő gondolkodás segíti a magyar közösségeket. Ehhez tud megfelelő receptet nyújtani Ipolyság – fűzte hozzá.

Ugyanakkor hozzátette, nincs egy olyan általános modell, amely az ország összes térségében egyaránt használható lenne. Hely- és társadalomspecifikus helyzetekre az adott régiónak kell a megfelelő megoldásokat kieszközölni.

A minisztérium részben konkrét segítséget tud nyújtani a hozzájuk forduló településeknek, kistérségeknek. Jelezte: a szakminisztérium az ipolysági térség mellett további kisrégiókkal működik együtt például Nógrádban, a Zoboralján. Az oktatási minisztériumban működő kisebbségi főosztály Petőcz Kálmán vezetésével is a kisebbségekért, a magyar közösségekért tevékenykedik. A törvénymódosítások kapcsán is igyekeznek a kisebbségeknek segíteni.

