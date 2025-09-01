Új korszak és új közösség indul útjára az ipolysági iskolaközponttal

Több mint háromszáz diákkal és közel negyvenfős tanári karral a mai nap folyamán megnyitotta kapuit Ipolyságon a magyar iskolaközpont. Ünnepélyes keretek között a Pongrácz Lajos Alapiskola udvarán tartották meg a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium első tanévnyitóját.

Az ünnepélyes tanévnyitón mások mellett jelen volt Bárkányi József, Magyarország Nagykövetségének besztercebányai konzulja; Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója; Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke; Szőköl István, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet igazgatója; Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója; Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke; Zachar Pál, Ipolyság város polgármestere, Nyitra megye önkormányzatának képviselője; Nagy Tímea, Ipolyság város alpolgármestere, Bugyi István önkormányzati képviselő, az oktatásügyi szakbizottság elnöke, valamint Révész Angelika, az iskolaügyi, ifjúsági és sportszakosztály vezetője.

„Ma, 2025. szeptember elsején Ipolyság város fenntartásában nyitja meg kapuit a két magyar tanítási nyelvű iskola, a Pongrácz Lajos Alapiskola és a Szondy György Gimnázium fúziójából alakult magyar iskolaközpont” – hangzott el azt iskola udvarán.

A mai tanévnyitó különleges, történelmi, büszkeségre és ünneplésre méltó esemény

– kezdte az ünnepi szónoklatok sorát Gajdács Mónika, az újonnan létrehozott magyar iskolaközpont megbízott igazgatója.

Az igazgató kifejtette: hosszú, egyeztetésekkel és tárgyalásokkal teli út vezetett a mai tanévnyitóhoz. A hetvenöt éves alapiskola és a több mint száztíz éves gimnázium együtt kezdi el az új tanévet. „Az egész országnak példát mutatva végérvényesen összefonódott a két tanintézmény. Hiszem és vallom, hogy az új iskolaközpontnak van jövője, együtt erősebbek vagyunk” – fogalmazott az intézményvezető.

Kiemelte, a régió erős bázisaként továbbra is a magyar minőségi oktatást biztosítja az Ipoly mentén. Majd hozzátette, szeretné, ha az iskolaközpontot a barátság, az értékek, a tisztelet és az összetartozás jellemezné.

A most alakult iskolaközpont Ipolyság város fenntartásában működik. Zachar Pál, a város polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta: nagy terveik vannak ezzel az iskolával, céljuk, hogy a régió legerősebb és legszínvonalasabb iskolájává váljon a most nyíló oktatási intézmény. Rengeteg jó szándékú ember együttműködése kellett az iskolaközpont létrehozásához – folytatta.

Az iskolaközpont megnyitásával szilárd és rendíthetetlen bástyája jött léte a magyar oktatásnak az Ipoly mentén, a Felvidéken.

A polgármester felidézte az iskolaközpont megalapításának főbb mozzanatait. Kiemelte az összefogás jelentőségét, amint fogalmazott: ahol összetartás van, ott nagy dolgok születnek.

„Ma minden itteni, szlovákiai magyar Ipolyságra figyel. Az iskolanyitással ma a szlovákiai magyarság jövőjének központjává válik a város. Utat mutat a magyar közösségeknek” – szögezte le beszédében Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója. Az iskolahálózatot érintő reform élére állt a város és annak vezetősége.

Bárkányi József konzul az iskola közösségerősítő jellegét hangsúlyozta. Megköszönte a széleskörű támogatást, amellyel segítették a magyar nyelvű oktatást, az egységes magyar iskolaközpont kialakítását. Több lehetőséget nyújt a fiataloknak a teljes Ipoly mentén.

Ugyancsak az iskolaközpont létrehozásának főbb állomásait elevenítette fel Csenger Tibor alispán. Az elmúlt bő két évben igen rögös út vezetett a tanintézmény megnyitójához – mondta az alelnök.

Kiemelte a szülők tudatos döntését, amely egyrészt az iskolaválasztás terén mutatkozik meg, illetve azon döntését, amellyel kiálltak az új iskolaközpont létrehozása mellett.

Az ipolyságiak megmutatták, hogy a kisebbségi oktatásban is van kiút, az anyanyelv mentén létrehozott központok kialakításával

– húzta alá az alispán.

Végezetül Lupták Mónika, a Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő szülői szövetség elnöke szólt a közösséghez. Új korszak, új közösség indul útjára a mai nappal – kezdte rövid beszédét. Majd a tehetség fontosságáról szólt, kiemelve az anyanyelvi oktatás jelentőségét.

Az új iskolaközpontnak az Ifjúság utca 24. szám alatti Pongrácz Lajos Alapiskola ad otthont. Az elmúlt hónapokban a szomszédos, a megye tulajdonában álló toronyépületből átköltöztették a gimnáziumot. Kialakították a gimnáziumi osztálytermeket, megalakult az új tantestület, melynek élére megbízott igazgatót nevezték ki. Munkáját a gimnáziumi és az alapiskolai részlegen egy-egy igazgatóhelyettes segíti.

A megnyitón jelenlévő Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a portálunknak elmondta:

az optimalizáció során egy észszerű döntés született Ipolyságon, ami a pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak egyaránt megfelel, hiszen egy erős magyar iskolaközpont jött létre.

Mindezen lépések példaként szolgálnak más megyék felé is, utat mutatva, hogy merjenek lépni az anyanyelvi iskolaközpontok létrehozása érdekében.

Az SZMPSZ elnöke továbbá kifejtette, hogy a pedagógusszövetség minden szinten segíti és támogatni fogja az új iskolaközpontot.

Gajdács Mónika, a Pongárcz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium megbízott igazgatója a Felvidék.ma kérdésére elmondta: az iskolaközpont alapiskolai részlegén 221 tanuló kezdi el a mai nappal tanulmányait, a gimnáziumot pedig 74 diák látogatja. A tanévet összesen 305 diákkal kezdik el. Ezzel a térség legnagyobb létszámú magyar iskolájává vált az iskolaközpont. A tanári karban 33 pedagógus van, továbbá két asszisztens és két szakmai alkalmazott alkotja a tantestületet.

Pásztor Péter/Felvidék.ma