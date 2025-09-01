Home Művelő Új korszak és új közösség indul útjára az ipolysági iskolaközponttal
Új korszak és új közösség indul útjára az ipolysági iskolaközponttal

Megnyílt a Pongrácz Lajos Alapiskola – Szondy György Gimnázium iskolaközpont Ipolyságon

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Több mint háromszáz diákkal és közel negyvenfős tanári karral a mai nap folyamán megnyitotta kapuit Ipolyságon a magyar iskolaközpont. Ünnepélyes keretek között a Pongrácz Lajos Alapiskola udvarán tartották meg a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium első tanévnyitóját.

Az ünnepélyes tanévnyitón mások mellett jelen volt Bárkányi József, Magyarország Nagykövetségének  besztercebányai konzulja; Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója; Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke; Szőköl István, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet igazgatója; Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója; Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke;  Zachar Pál, Ipolyság város polgármestere, Nyitra megye önkormányzatának képviselője; Nagy Tímea, Ipolyság város alpolgármestere, Bugyi István önkormányzati képviselő, az oktatásügyi szakbizottság elnöke, valamint Révész Angelika,  az iskolaügyi, ifjúsági és sportszakosztály vezetője.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Ma, 2025. szeptember elsején Ipolyság város fenntartásában nyitja meg kapuit a két magyar tanítási nyelvű iskola, a Pongrácz Lajos Alapiskola és a Szondy György Gimnázium fúziójából alakult magyar iskolaközpont” – hangzott el azt iskola udvarán.

A mai tanévnyitó különleges, történelmi, büszkeségre és ünneplésre méltó esemény

– kezdte az ünnepi szónoklatok sorát Gajdács Mónika, az újonnan létrehozott magyar iskolaközpont megbízott igazgatója.

Gajdács Mónika (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az igazgató kifejtette: hosszú, egyeztetésekkel és tárgyalásokkal teli út vezetett a mai tanévnyitóhoz. A hetvenöt éves alapiskola és a több mint száztíz éves gimnázium együtt kezdi el az új tanévet. „Az egész országnak példát mutatva végérvényesen összefonódott a két tanintézmény. Hiszem és vallom, hogy az új iskolaközpontnak van jövője, együtt erősebbek vagyunk” – fogalmazott az intézményvezető.

Kiemelte, a régió erős bázisaként továbbra is a magyar minőségi oktatást biztosítja az Ipoly mentén. Majd hozzátette, szeretné, ha az iskolaközpontot a barátság, az értékek, a tisztelet és az összetartozás jellemezné.

Zachar Pál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A most alakult iskolaközpont Ipolyság város fenntartásában működik. Zachar Pál, a város polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta: nagy terveik vannak ezzel az iskolával, céljuk, hogy a régió legerősebb és legszínvonalasabb iskolájává váljon a most nyíló oktatási intézmény. Rengeteg jó szándékú ember együttműködése kellett az iskolaközpont létrehozásához – folytatta.

 Az iskolaközpont megnyitásával szilárd és rendíthetetlen bástyája jött léte a magyar oktatásnak az Ipoly mentén, a Felvidéken.

A polgármester felidézte az iskolaközpont megalapításának főbb mozzanatait. Kiemelte az összefogás jelentőségét, amint fogalmazott: ahol összetartás van, ott nagy dolgok születnek.

Ravasz Ábel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Ma minden itteni, szlovákiai magyar Ipolyságra figyel. Az iskolanyitással ma a szlovákiai magyarság jövőjének központjává válik a város. Utat mutat a magyar közösségeknek” – szögezte le beszédében Ravasz Ábel, az oktatásügyi miniszter tanácsadója.  Az iskolahálózatot érintő reform élére állt a város és annak vezetősége.

Bárkányi József konzul az iskola közösségerősítő jellegét hangsúlyozta. Megköszönte a széleskörű támogatást, amellyel segítették a magyar nyelvű oktatást, az egységes magyar iskolaközpont kialakítását. Több lehetőséget nyújt a fiataloknak a teljes Ipoly mentén.

Bárkányi József

Ugyancsak az iskolaközpont létrehozásának főbb állomásait elevenítette fel Csenger Tibor alispán.  Az elmúlt bő két évben igen rögös út vezetett a tanintézmény megnyitójához – mondta az alelnök.

Kiemelte a szülők tudatos döntését, amely egyrészt az iskolaválasztás terén mutatkozik meg, illetve azon döntését, amellyel kiálltak az új iskolaközpont létrehozása mellett.

Az ipolyságiak megmutatták, hogy a kisebbségi oktatásban is van kiút, az anyanyelv mentén létrehozott központok kialakításával

– húzta alá az alispán.

Csenger Tibor

Végezetül Lupták Mónika, a Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő szülői szövetség elnöke szólt a közösséghez. Új korszak, új közösség indul útjára a mai nappal – kezdte rövid beszédét. Majd a tehetség fontosságáról szólt, kiemelve az anyanyelvi oktatás jelentőségét.

Az új iskolaközpontnak az Ifjúság utca 24. szám alatti Pongrácz Lajos Alapiskola ad otthont. Az elmúlt hónapokban a szomszédos, a megye tulajdonában álló toronyépületből átköltöztették a gimnáziumot. Kialakították a gimnáziumi osztálytermeket, megalakult az új tantestület, melynek élére megbízott igazgatót nevezték ki. Munkáját  a gimnáziumi és az alapiskolai részlegen egy-egy igazgatóhelyettes segíti.

Lupták Mónika

A megnyitón jelenlévő Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a portálunknak elmondta:

az optimalizáció során egy észszerű döntés született Ipolyságon, ami a pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak egyaránt megfelel, hiszen egy erős magyar iskolaközpont jött létre.

Mindezen lépések példaként szolgálnak más megyék felé is, utat mutatva, hogy merjenek lépni az anyanyelvi iskolaközpontok létrehozása érdekében.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az SZMPSZ elnöke továbbá kifejtette, hogy a pedagógusszövetség minden szinten segíti és támogatni fogja az új iskolaközpontot.

Gajdács Mónika, a Pongárcz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium megbízott igazgatója a Felvidék.ma kérdésére elmondta: az iskolaközpont alapiskolai részlegén 221 tanuló kezdi el a mai nappal tanulmányait, a gimnáziumot pedig 74 diák látogatja. A tanévet összesen 305 diákkal kezdik el. Ezzel a térség legnagyobb létszámú magyar iskolájává vált az iskolaközpont. A tanári karban 33 pedagógus van, továbbá két asszisztens és két szakmai alkalmazott alkotja a tantestületet.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

