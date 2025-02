Előrelépés az ipolysági magyar iskolaközpont ügyében

Az ipolysági képviselő-testület február 20-i ülésén határozott arról, hogy átvállalja a Szondy György Gimnázium fenntartói jogkörét. Ipolyság számára kiemelten fontos, hogy a nemzeti és nemzetiségi oktatás hosszú távon fenntartható, erős oktatási intézményekben valósuljon meg.

Az elmúlt két évben több alternatívával is dolgozott mind Ipolyság városa, mind pedig Nyitra Megye Önkormányzata az iskolahálózat optimalizációjának kérdéskörében. Az oktatási szakemberek által megfogalmazott és szakmai fórumokon elhangzott véleményekkel összhangban a város kitart azon szándéka mellett, hogy erős, fenntartható iskolaközpontok működjenek a város területén.

Tavaly decemberben, illetve idén januárban a tárgyalások eljutottak arra a pontra, hogy az

iskolahálózat racionalizációjának keretén belül a Szondy György Gimnázium fenntartói

jogkörét Nyitra Megye Önkormányzata átruházza Ipolyság városára. Ebben a folyamatban

egy fontos mérföldkő a csütörtöki határozat, melyben a város kinyilvánította azon szándékát,

hogy átveszi a magyar gimnázium fenntartói jogkörét.

Február 24-én, hétfőn Pozsonyban tárgyalnak a város képviselői az iskolaügyi minisztérium

illetékeseivel, ahol a fenntartói jog átruházásának gyakorlati részleteit fogják megtárgyalni.

A következő lépésben a megyei hivatalnak és Ipolyság városának kell megegyezniük

abban, hogy milyen feltételek mellett ruházzák át a fenntartói jogot. Ez a megegyezés többek

között rendelkezik majd az ingatlan és ingó vagyon, valamint a munkajogi és egyéb

kötelezettségek rendezéséről.

Az elképzelés szerint 2025. szeptember 1-től már a város fenntartásában nyitja meg kapuit

a Szondy György Gimnázium.

„Örülök neki és üdvözlöm az ipolysági képviselő-testület határozatát, mivel ez a határozat

felgyorsítja a folyamatokat. Amennyiben sikerül Ipolyságon létrehozni az iskolaközpontot,

akkor az jó példával tud majd szolgálni más városok számára is, ahol 300 fő alatti alap- és

középiskolák működnek, melyeknek a fenntarthatósága megkérdőjeleződik majd

a következő években“ – nyilatkozott Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke.

„Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja

azt az elképzelést, miszerint a városnak erős, minőségi és hosszú távon fenntartható oktatási

intézményekkel kell rendelkeznie. Már az elején tudtuk, hogy rögös lesz ez az út, lehet

néhány ember számára akár népszerűtlen is, de mivel a város jövőjét meghatározó,

stratégiai döntésről van szó, nem engedhetünk teret az olcsó populizmusnak és az egyéni

érdekeknek, kizárólag a szakmai érveken alapuló, a város és lakosainak érdekeit szolgáló

döntéseket szabad hozni” – nyilatkozta Zachar Pál, Ipolyság város polgármestere.

Előreláthatólag március utolsó hetében fognak dönteni a megyei és városi önkormányzatok a

fenntartói jogkör átruházásának pontos részleteiről.

(Az Ipolysági Városi Hivatal sajtóközleménye)