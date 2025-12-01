Kinevezték az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium igazgatóját

Zachar Pál, Ipolyság város polgármestere december elsejei hatállyal kinevezte az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium megválasztott igazgatójának Gajdács Mónikát, a magyar iskolaközpont eddigi megbízott vezetőjét.

„Ma hivatalosan is átadtam Gajdács Mónikának az igazgatói kinevezését, mely egy fontos mérföldkő az új ipolysági magyar iskolaközpont életében. Örülök, hogy a szülők, diákok és pedagógusok ügyes önszerveződésének köszönhetően rekordgyorsasággal megalakult az iskolatanács és zökkenőmentesen lefolytatták az igazgatóválasztást. Az igazgatónőnek kívánok szakmai sikereket, kitartást és jó egészséget” – fogalmazott a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében Zachar Pál.

A város fenntartásában szeptember elsejétől működő iskolaközpont igazgatója, Gajdács Mónika kifejtette: „Megtiszteltetés, felelősségteljes feladat és szívből jövő öröm számomra, hogy én lehetek a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium legelső kinevezett igazgatója.

Hiszem és vallom, hogy az új iskolaközpontnak van jövője, meggyőződésem, hogy az összefogásunk példaértékű és egyben történelmi jelentőségű. Bízom benne, hogy az elkövetkező évek sikeresek lesznek, hogy az iskolaközpontunk sok évtizeden keresztül az Ipoly menti magyarság erős bástyája lesz.”

Hozzátette, minden nap elkötelezetten azon fognak dolgozni, hogy méltó módon képviseljék a régió oktatását, és bátran tekintenek előre, hatékonyan kihasználva a jövő kínálta lehetőségeket.

A fenntartó fő célja, hogy az iskolaközpont egy olyan biztonságos és támogató környezetet nyújtson, ahol a diákok a magyar nyelv és kultúra teljes birtokában szerezhetnek versenyképes tudást.

„Mély meggyőződéssel valljuk, hogy az intézmény messze több, mint egy egyszerű oktatási létesítmény: a helyi magyar közösség létének és jövőjének záloga”

– ezt már Révész Angelika, a iskolaügyi, ifjúsági és sportszakosztály vezetője fogalmazta meg a közleményben.

Küldetése a fenntartó szemszögéből nézve összetett, stratégiai jelentőségű feladat, amely a nemzeti identitás megőrzését, a minőségi oktatást és a közösségépítést foglalja magába.

Fenntartóként tudjuk, hogy az iskolaközpont sikeréhez elengedhetetlen az összefogás a szülőkkel, az egykori diákokkal, önkormányzatunkkal és a szélesebb magyar támogatói hálózattal – magyarázta a hivatalvezető.

Az új iskolaközpont működésének biztosítása komoly gazdasági és szervezeti felelősség. A fenntartó elkötelezett a megfelelő infrastruktúra biztosítására, a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására és a stabil finanszírozási háttér megteremtésére is.

„Felelősségünk nemcsak a jelenről, hanem a következő évtizedekről is szól. Minden egyes euró, minden egyes elkötelezett tanóra és minden egyes iskolai rendezvény egy-egy beruházás a diákjaink jövőjébe. Az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium a magyar közösség szívverése ezen a tájon, és mindent megteszünk, hogy ez a szívverés erős és életerős maradjon” – zárta gondolatait Révész Angelika.

Ipolyság vezetése már huzamosabb ideje gondolkodott az iskolaközpontok kialakításáról.

Az elsősleges tervek szerint egy szlovák és egy magyar iskolaközpont létrehozása volt a cél. Mindezzel a helyi oktatást kívánták megerősíteni.

Hosszú folyamat vezetett a magyar iskolaközpont megalapításához. A Szondy György Gimnázium fenntartójának átruházása fontos lépés volt a folyamatban. A nyár folyamán megtörtént a gimnázium átköltöztetése a Pongrácz Lajos Alapiskola épületébe.

Szeptember elsején nyitotta meg kapuit az új iskolaközpont, mellyel új korszak és egy új közösség indult útjára az Ipoly menti városban. A tanévnyitóról ITT írtunk.

Mindezzel a középiskolákat érintő optimalizációra is reagáltak.

A Felvidék-szerte meglévő magyar tanintézmények számára példaértékkel bír az ipolysági magyar iskolaközpont létrehozása

– vélik a szakemberek és a szakpolitikusok.

Gajdács Mónika 2022 augusztusától volt a Szondy György Gimnázium igazgatója, idén szeptembertől megbízott igazgatóként vezette a magyar iskolaközpontot.

PP/Felvidék.ma