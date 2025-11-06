Peter Pellegrini aláírta az oktatási törvénycsomagot

Peter Pellegrini köztársasági elnök aláírta az oktatási törvénycsomagot. A hét törvény az óvodáktól az egyetemekig terjedő változásokat vezet be. A törvények az elmúlt 20 év legnagyobb oktatási reformjának számítanak Szlovákiában.

A csomag része az iskolaigazgatásról szóló törvény, amely megváltoztatja az iskolai körzetek meghatározásának módját. Létrehoznak egy új közoktatási intézményt is, amelynek elsődleges feladata lesz a közoktatási körzethez tartozó gyermekek és tanulók felvétele.

Bővül azon indokok száma is, amelyek alapján csökkenthető a normatív támogatás. Az iskolák és oktatási intézmények finanszírozásáról szóló törvény értelmében azokra a magán- és egyházi iskolákra, amelyek nem közoktatási szolgáltatóként működnek, 20 százalékos csökkentés vár.

A pedagógiai és szakoktatókról szóló törvény módosítása bővíti a pedagógiai alkalmazottak kategóriáit. Egy új kategória, a pedagógiai alkalmazott-jelölt is létrejön.

A szakképzésről és a szakmai felkészítésről szóló törvény módosítása bevezeti a duális képzés ügynökségi rendszerének új intézményét, amelynek célja, hogy megkönnyítse a kis- és középvállalkozások részvételét a duális képzésben.

Változik az iskolai törvény is:

2027 szeptemberétől az óvodai oktatás minden négyéves gyermek számára kötelező lesz. Egyes iskolákban bevezetik a kötelező érettségi vizsgát matematikából.

A tanároknak lehetőségük lesz szóban értékelni a hatodik és kilencedik osztályos tanulókat is. Ezt a formát a magatartás értékelésénél is alkalmazhatják. Egyes tantárgyakat, valamint a középiskolásokat azonban továbbra is osztályozással vagy osztályozás és szóbeli értékelés kombinációjával értékelik. Létrejön egy új típusú középiskola: a középfokú ipari iskola, amely a jelenlegi középfokú szakközépiskolából válik önállóvá.

A fiatalokkal végzett munka támogatásáról szóló törvény módosítása szerint az akkreditált nem formális oktatási programok védnökei vagy lektorai számára minimális gyakorlati óraszámot vezetnek be szakmai alkalmasságuk elismerése érdekében.

A csomagban szerepel a felsőoktatási intézményekre vonatkozó új törvény is, amely lehetőséget biztosít különböző oktatási formák kombinálására, valamint más oktatási formákban szerzett kreditek elismerésére. A hallgatók számára bevezetik a választási lehetőséget a zárógyakorlat elvégzése vagy a záródolgozat megírása között. A felsőoktatási tanárok számára bevezetik az egyéves fizetett szabadság lehetőségét.

