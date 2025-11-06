Home Kitekintő Orbán Viktor elutazott az Amerikai Egyesült Államokba
Kitekintő

Orbán Viktor elutazott az Amerikai Egyesült Államokba

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrása: Orbán Viktor, Facebook

A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban, a találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimenetéléről is tárgyalnak majd. Orbán Viktor csütörtökön indulása előtt a közösségi hálón tett bejegyzésében úgy fogalmazott, azért utazik Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissanak a magyar–amerikai kapcsolatokban.

A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban.

„Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – olvasható a bejegyzésben.

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – írta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A NATO nyerte el a 2026-os Vesztfáliai Béke...

Az orosz elnök utasítást adott a nukleáris kísérletek...

Új találkozót kezdeményezett a cseh államfő a kormányalakítási...

Európának nem szankciókra, hanem békére van szüksége

A magyar–amerikai csúcs fő témája az ukrajnai béke,...

Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi...

Eljárás indult olyan TikTok-tartalmakkal kapcsolatban, amelyek öngyilkosságra késztethetnek...

Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja és nem is...

Zelenszkij szerint az USA-nak nyitottnak kell lennie arra,...

Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának pozitív a nemzeti...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma