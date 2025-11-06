Ezentúl vízum nélkül utazhatunk a Lesothói Királyságba

Az afrikai Lesotho eltörölte a vízumkötelezettséget a szlovák állampolgárok számára. A vízummentes tartózkodás egy látogatás alkalmával 14 napig lehetséges. Erről a TASR hírügynökséget a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma tájékoztatta.

„Ez a szlovák diplomácia sikeres és céltudatos munkájának konkrét eredménye. Alig néhány hónappal ezelőtt, a minisztériumunkban tartott ellenőrző napon bemutattuk a diplomácia főbb prioritásait, amelyek között szerepelt a szlovák útlevél pozíciójának megerősítése a vízummentes utazás kiterjesztése révén” – nyilatkozta Juraj Blanár külügyminiszter (Smer-SD).

A minisztérium hozzátette, hogy

a szlovák útlevél jelenleg 185 országba teszi lehetővé a birtokosainak a vízummentes beutazást. A minisztérium szerint a szlovák diplomácia azon fog dolgozni, hogy kiterjessze a vízummentességet olyan országokra, mint Ausztrália, Algéria vagy Azerbajdzsán.

„Célunk, hogy felzárkózzunk az európai vezetőkhöz a globális útlevél-erősségi rangsorban, mint például Németország, Olaszország, Luxemburg vagy Spanyolország, amelyek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak a világ 188 országába, és a globális rangsorban a negyedik helyen állnak” – zárta Blanár.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk