Folytatja országjáró útját Gubík László – itt olvashat be legközelebb az MSZ elnökének

Noha láttunk már felvidéki magyar politikust „kávétteázni”, Gubík László szeretne stílust váltani az emberekkel való kapcsolattartást illetően. Jó dolog a kultúrház, megvan a világot jelentő deszka bűbája is, nemkülönben a divatos kínai plasztikpulpitusnak, egy kávézó mégis más: lehetőséget ad arra, hogy párhuzamos beszédek helyett akár párbeszéd alakuljon ki a jelenlévők között. Kampányszlogenek és tabutémák nélkül, mégis a hely szelleme megkívánt elemi tisztességgel – ami a közösségi médiás kommenthelyek egyre eldurvuló nyelvezetével szemben egyenesen üdítő.

Gubík László Galántán kezdte a „roadshow”-t a múlt héten, erről ITT írtunk. Az „ajánlott” téma a párt 13 pontja, a jövőképe volt, de szóba kerültek a jövő évi regionális választások, az új oktatási törvény és mások.

Apropó regionális választások: Gubík a RégióTV-nek nyilatkozva jelentette be, hogy pártja a

két év múlva esedékes parlamenti választásokon leszámol Szlovákia legnagyobb anomáliájával.

Ami nem más, mint az, hogy a regionális szinten legerősebbnek számító politikai pártnak nincs parlamenti képviselete (a Magyar Szövetségnek több polgármestere van, mint Robert Fico pártjának, s országos szinten is az MSZ rendelkezik a legtöbb megyei képviselővel).

A dunaszerdahelyi találkozó jól sikerült, olyannyira, hogy zárórakor úgy kellett „kitenni” a közönséget. Nem voltak ugyanis kötött kérdések és alákérdezések, mindenki azt mondott, amit csak akart, ami a szívét nyomta.

A sikeren felbuzdulva Gubík szeretné folytatni a találkozókat. Legközelebb november 11-én Nyitracsehin, de a párt Facebook-oldalán időben kiteszik a következő találkozók időpontját.

Úgyhogy itt a lehetőség mindenki számára, hogy a kommentfolyam után élőben is megszorongassák az MSZ elnökét.

Lehetőleg a kezét és nem a nyakát – mert bár valóban nincsenek tabutémák és igen, be lehet szólni. De ugyanitt lehetőség van bátorítani, biztatni, jó szót szólni. Ezekből van már most komoly hiány, nem a gázból…

szd/Felvidék.ma