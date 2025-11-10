87 évvel ezelőtt győzött az igazság – történelmi megemlékezés Párkányban

A Felvidék 1938. november 5-10-e között tért vissza a „Magyar Királyság kebelére, és húsz év elszakítottság után újra együtt dobbant a nemzet szíve.”

1938. november 6-án vonult be a Magyar Királyi Hadsereg az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon a felvidéki kisvárosba. A budapesti I. hadtestet nagybaconi Nagy Vilmos altábornagy vezette, akinek emlékirataiban a párkányi bevonulásról ez olvasható: „Amikor a lovam a lábát tette Párkány újra magyar földjére, egy ősz magyar letérdelt, és úgy köszöntött.”

Erre a történelmi eseményre emlékeztek a Párkányi Városi Múzeumban november 7-én a Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás szervezésében, ahol Juhász Gyula, a múzeum vezetője, Reményik Sándor Az ige című versével üdvözölte az eseményt és az est vendégeit.

Dániel Erzsébet a rendezvény háziasszonya köszöntötte mindazokat, akik eljöttek a történelmi emlékezésre. Párkányból, a környező falvakból és a Felvidék tágabb régióiból érkeztek a vendégek. Jelen volt Farkas Iván megyei képviselő, Muzsla polgármestere, Pásztor Rita Kicsind, – és Juhász László, Nána polgármestere, a párkányi Ady-iskola igazgatója Bacsó Péter, Pólya Csaba református lelkész, Izrael Diana, a Csemadok Érsekújvári Választmányának elnöke, de a Duna jobb partjáról is érkeztek emlékezők.

Az ünnepi megemlékezés meghívott történész előadója Babucs Zoltán, a Magyarságkutató Intézet munkatársa volt. Az ismert történész gyakorta kap meghívást a Felvidékre, hogy előadásaival megidézze a magyar történelem eseményeit.

Tanulmányai és írásai olvashatóak a Trianoni Szemle, a Rubicon történelmi folyóiratokban, a Magyar Hírlapban, a Magyar Időkben, valamint a felvidéki Magyar7 hetilapban. Publikációi az interneten is megtalálhatóak, önálló hadtörténész rovata van a Felvidék.ma honlapon. Gyakorta hallgathatjuk a vele és az általa készített riportokat, beszélgetéseket a Kossuth Rádióban.

A párkányi megemlékezésre elkísérte őt Lukács László a Heraldika Könyvkiadó ügyvezetője, aki elhozta Babucs Zoltán könyveit.

A hadtörténész Babucs Zoltán előadásában az első világháború utáni évektől kezdődően ismertette a történelmi eseményeket, a trianoni döntésen keresztül a második bécsi döntésig, az elszakított országrészek visszatérését, és a második világháborúhoz vezető eseményeket.

Babucs könyvei között nagy népszerűségnek örvend, a visszatérés 80. évfordulójára megjelent „Győzött az igazság” című könyv, mely a helyszínen is megvásárolható volt.

Ennek folytatása „A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma” című kiadvány, melyet Nemes békei Koós Ottó, magyar királyi hivatásos gyalogos százados és dr. Raffay Ernő történész, az Antall-kormány honvédelmi államtitkára ajánl az olvasónak, mint a legkiválóbb hadtörténész szakemberhez méltó elemzéssel bemutatott könyvet az 1938-as felvidéki és az 1939. évi kárpátaljai revízióról.

A kötet bepillantást enged a honvédek és a felszabadult magyarság gondolataiba, érzéseibe, nem csupán visszaemlékezés közlésével, hanem családok féltve őrzött fotóalbumaiból

előkerült fényképek segítségével, amelyek hűen ábrázolják a „magyar feltámadás hajnalhasadását”.

„Országokat lehet szétdarabolni, nem lehet legyilkolni lelkeket” – hangzott el Reményik Sándor Mi a magyar? című versében, Berényi Kornélia tolmácsolásában.

Babucs Zoltán előadásában is gyakorta visszaköszönt a magyar lélek, a hazatérés kegyelmi pillanatai, és említést nyert Márai Sándor és Tormay Cécile visszaemlékezése a magyar zászlóerdőkről és a virágesős fogadtatásról.

„A visszatérés az isteni Gondviselés legszebb példája volt” – hangsúlyozta Babucs, majd így folytatta: „meg akartak bennünket fojtani, de nem sikerült.” Magyarország talpra állt, megmozdultak a határok, Észak-Erdély és Székelyföld, később a Délvidék is visszatért a magyar Szent Korona testébe, mely egy évezreden át kötötte össze a nemzeteket a Kárpát-medencében.

Babucs Zoltán értékmentő és értékteremtő előadása után szívesen válaszolt a hozzá intézett kérdésekre és dedikálta kiadványait.

Mikus Attila párkányi katonai hagyományőrző az alkalomra elhozta magángyűjteményét, azokat a régi dokumentumokat, képeket, tárgyi eszközöket, melyek arra emlékeztették a szemlélődőket, amikor 1938-ban a „Magyar Szent Koronához újra visszakapcsolódott Szent István örökségének egy része.”

Befejezésül Dániel Erzsébet mondott köszönetet az előadónak és a résztvevőknek, a térségben 22 éve működő Limes Anavum társulás nevében és frissítőre invitálta a résztvevőket.

