Home Művelő Tisztelgés a hagyományok, a kreativitás és a gömöriek előtt
Művelő

Tisztelgés a hagyományok, a kreativitás és a gömöriek előtt

Az Év Gömörben a 30. évfordulóját ünnepli

SZE
SZE

A gömöri szokások és hagyományok 30. jubileumi téli fesztiválja – Év Gömörben – Rozsnyó városába hozza a kézművesség, a folklór, a zene és az élmények sokszínűségét minden generáció számára.

A fesztivált 2025. november 18. és 22. között rendezik meg a gömöri hagyományok házában és egyéb  helyszíneken, Rastislav Trnkának, Kassa megye elnökének védnöksége alatt.

A fesztivál 1995 novemberében jött létre a Gömöri Népművelési Központ és a helyi folklórcsoportok kezdeményezése nyomán azzal a céllal, hogy megőrizze a falusi élet hagyományos évköreit – a téli ünnepektől az őszi munkákig – és teret adjon a gömöri szokások és hagyományok bemutatására a népi kultúra művelőinek az egész gömöri régióból.

Három évtized alatt az esemény a térség egyfajta krónikájává vált, amely minden évben történetek, dalok, táncok és kézműves mesterségek formájában kel életre. Részletes információk a több napos rendezvényről és a kísérőprogramokról az intézet honlapján:www.gos.sk

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

 

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Német nyelvi vetélkedő középiskolások részére

Többnyelvűség, anyanyelv és besúgók

Lennék valakié – Ady szimfonikusokkal Érsekújvárban

Bozók Ferenc és Szomi Béla kapja a Balassi...

Hungarikum lett a magyar nyereg és a Pető-módszer

Színházak éjszakája az Ifjú Szivek Táncszínházban

A magyar nyelv hetét ünnepeljük

Fél évszázados jubileumát ünnepelte a tornaljai Andante Kórus

23. Anyanyelvi vetélkedő Szőgyén és Tata színeiben

Ha tiszteljük őseinket, megőrizzük anyanyelvünket

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma