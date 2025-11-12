Tisztelgés a hagyományok, a kreativitás és a gömöriek előtt

A gömöri szokások és hagyományok 30. jubileumi téli fesztiválja – Év Gömörben – Rozsnyó városába hozza a kézművesség, a folklór, a zene és az élmények sokszínűségét minden generáció számára.

A fesztivált 2025. november 18. és 22. között rendezik meg a gömöri hagyományok házában és egyéb helyszíneken, Rastislav Trnkának, Kassa megye elnökének védnöksége alatt.

A fesztivál 1995 novemberében jött létre a Gömöri Népművelési Központ és a helyi folklórcsoportok kezdeményezése nyomán azzal a céllal, hogy megőrizze a falusi élet hagyományos évköreit – a téli ünnepektől az őszi munkákig – és teret adjon a gömöri szokások és hagyományok bemutatására a népi kultúra művelőinek az egész gömöri régióból.

Három évtized alatt az esemény a térség egyfajta krónikájává vált, amely minden évben történetek, dalok, táncok és kézműves mesterségek formájában kel életre. Részletes információk a több napos rendezvényről és a kísérőprogramokról az intézet honlapján: www.gos.sk

Sajtóközlemény/Felvidék.ma