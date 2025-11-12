Állandó diakónust szenteltek Prágában a magyarok szolgálatára

Mindenszentek napján Prágában tíz jelöltet szenteltek állandó diakónussá a Szent Vitus-székesegyházban, köztük Veres Gergőt, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia közösségének tagját is – számolt be róla a Magyar Kurír.

A hároméves formációt lelkigyakorlat zárta; a jelöltek Zdenek Wasserbauer püspök előtt tettek esküt a Szent Vencel-kápolnában. A püspök köszönetet mondott a feleségeknek a folyamatos támogatásért, majd a Szent Vencel-himnusz közös éneklése következett. A litánia alatt arcra borulva imádkoztak, Szent István közbenjárását kérték. A kézrátételt követően immáron állandó diakónusként szolgáltak a frissen felszenteltek.

A szentmise végén Wasserbauer püspök átadta Jan Graubner prágai érsek által aláírt szentelési igazolásokat és kinevezéseket. A püspök kiemelte: a saját látogatásai során tapasztalt élő, gyarapodó közösséget tükrözi ez a szentelés. Az érseki palotában Graubner érsek fogadta az új diakónusokat, virággal köszöntötte feleségeiket, majd fogadást tartott.

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia 2017 óta gondozza a csehországi magyar híveket. A közösség számbeli növekedése – prágai és vidéki szinten egyaránt – új kihívásokat jelent Balga Zoltán plébánosnak, aki egyedül látja el az egész ország magyar szórványát. A szentségek kiszolgálása mellett zarándoklatok, előadások, ünnepek, a Rózsafüzér Társulat és Szent József-kör vezetése, valamint a diákotthon fenntartása mind örömteli, de nagy feladat.

