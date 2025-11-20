Helyeslik a Büntető törvénykönyv kisebb értékű lopásokra vonatkozó módosítását

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) helyesli, hogy a kisebb értékű lopások számának megugrása miatt a kormány módosíttatja a Büntető törvénykönyvet. A szervezet már régóta figyelmezteti a kormányt a lopások növekvő számára, a közbiztonság romlására és a tettesek agresszivitásának növekedésére. A módosításra úgy tekint, hogy a kormány elfogadta az érveit.

„Ez egy jelzés, hogy a lakosság biztonsága az első. Reméljük, mihamarabb hatályba lép a módosítás” – jelentette ki Richard Rybníček, az ÚMS elnöke, Trencsén polgármestere. Matúš Vallo pozsonyi főpolgármester, a szervezet alelnöke szerint fontos lenne, hogy az állam a közbiztonsággal kapcsolatos további témákkal is foglalkozzon. „Ilyen például a rendőrök számának növelése a településeken, a városi és községi rendőrök hatáskörének bővítése, illetve az önkormányzati hatáskörök erősítése például a zálogházak esetében, az alkoholárusítás engedélyezése terén, vagy a kijózanítók létrehozásában” – tette hozzá Vallo.

A városok uniója kész együttműködni a kormánnyal a további változások elérése érdekében.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) is helyes lépésnek tartja, hogy a kormány javasolta a Büntető törvénykönyv módosítását és a visszaesők szigorúbb megbüntetését, teljesítve ezzel az önkormányzatok folyamatosan hangoztatott elvárását – jelentette ki a kormány döntésére reagálva Jozef Božik, a ZMOS elnöke.

„Ez nem csupán egy papírra vetett törvényi változás, mert ha következetesen érvényesítik a gyakorlatban, segítenek az önkormányzatoknak, a városi és községi rendőröknek és maguknak az állampolgároknak, hiszen az emberek huzamos ideje kénytelenek szembesülni a visszaesők agresszivitásával. A ZMOS követni fogja a módosítás gyakorlati megvalósítását és együttműködik a hatóságokkal, hogy ennek kézzel fogható eredménye legyen a mindennapi életben” – tette hozzá Božik. Szerinte a kormány pontosan azokat az intézkedéseket dolgozta bele a módosításba, amelyeket a társulás javasolt.

„Ez fontos üzenet a lakosság számára, hogy nem lesznek elnézőek az ismétlődő vagyon elleni bűncselekmények elkövetőivel szemben, és az önkormányzatok támogatást kapnak a közrend fenntartásához” – tette hozzá.

A Büntető törvénykönyv módosításával a kisebb lopásoknál ismét bevezetné a kormány a háromszor és elég elvét, tehát a visszaesőknél a bűnismétlés bűncselekménye érvényesülne. Aki egy éven belül háromszor követ el ilyen vétséget, függetlenül az okozott kár nagyságától, két év szabadságvesztésre ítélhető. Módosul a végrehajtási rendtartás is, a végrehajtó bűncselekmény és vétség elkövetése esetében is elrendelhet végrehajtást a károk megtérítése érdekében. A kormány javasolta, hogy a parlament gyorsított eljárásban hagyja jóvá a módosítást.

TASR/Felvidék.ma