Aki lemarad, kimarad…

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2025 decemberében Nagykaposon rendezi meg soron következő vállalkozói klubtalálkozóját, amelynek központi témája: „Lemaradsz, kimaradsz – Marketing kis- és közepes vállalkozásoknak.”

Az esemény célja, hogy gyakorlati tudást, friss marketingstratégiákat és közvetlenül alkalmazható vállalkozásfejlesztési eszközöket adjon a résztvevőknek. A klubtalálkozó lehetőséget biztosít a szakmai párbeszédre, tapasztalatcserére és a helyi vállalkozói közösség erősítésére.

Az esemény meghívott előadója: Mayer András, az AM BUSINESS tulajdonosa. Időpont és helyszín: Nagykapos – Griff Panzió és Étterem (Hlavná 3, 079 01), 2025. december 3., 17 órai kezdettel.

Az előadás olyan kérdésekre fókuszál, mint hogy hogyan emelkedhet ki egy vállalkozás erős márkaépítéssel, milyen marketingeszközökkel növelhető a versenyképesség, valamint hogyan érhetnek el a kis csapatok nagy hatást jól megválasztott stratégiákkal.

A rendezvény díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ITT lehet.

A szervezők szeretettel várnak minden vállalkozót, vezetőt és érdeklődőt, aki szeretne fejlődni, inspirálódni és szakmai kapcsolatokat építeni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma