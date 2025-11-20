Home Régió Aki lemarad, kimarad…
Régió

Aki lemarad, kimarad…

Nagykaposra érkezik a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének decemberi klubtalálkozója

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2025 decemberében Nagykaposon rendezi meg soron következő vállalkozói klubtalálkozóját, amelynek központi témája: „Lemaradsz, kimaradsz – Marketing kis- és közepes vállalkozásoknak.”

Az esemény célja, hogy gyakorlati tudást, friss marketingstratégiákat és közvetlenül alkalmazható vállalkozásfejlesztési eszközöket adjon a résztvevőknek. A klubtalálkozó lehetőséget biztosít a szakmai párbeszédre, tapasztalatcserére és a helyi vállalkozói közösség erősítésére.

Az esemény meghívott előadója: Mayer András, az AM BUSINESS tulajdonosa. Időpont és helyszín: Nagykapos – Griff Panzió és Étterem (Hlavná 3, 079 01), 2025. december 3., 17 órai kezdettel.

Az előadás olyan kérdésekre fókuszál, mint hogy hogyan emelkedhet ki egy vállalkozás erős márkaépítéssel, milyen marketingeszközökkel növelhető a versenyképesség, valamint hogyan érhetnek el a kis csapatok nagy hatást jól megválasztott stratégiákkal.

A rendezvény díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ITT lehet.

A szervezők szeretettel várnak minden vállalkozót, vezetőt és érdeklődőt, aki szeretne fejlődni, inspirálódni és szakmai kapcsolatokat építeni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A párkányi régióban is átadták a Rákóczi Szövetség...

Andrássy-pince átadása Várhosszúréten

Komárom készül a klímaváltozásra

Több helyi adó összege is emelkedik Galántán

Támogatás és közösségerősítés Rozsnyón

Hatodik Debrődi Pálinkafeszt – teltház és jó hangulat

Új korszak kezdődik Királyhelmecen: zöld utat kapott a...

Az időseket és a házassági évfordulósokat ünnepelték Bátorkeszin

Komárom a koraszülöttekre irányította a figyelmet

Tizenhatodik alkalommal ragyogott az ICS Katalin-bál

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma