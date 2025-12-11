Home Itt és Most Második olvasatban, 12 órán át tárgyal a parlament a Btk. módosításáról
Második olvasatban, 12 órán át tárgyal a parlament a Btk. módosításáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: TASR)

Három koalíciós parlamenti frakció javaslatára 12 óra áll a parlament rendelkezésére, hogy rövidített vita során tárgyaljanak a képviselők a Büntető törvénykönyv módosításáról.

A Btk. módosítását szerdán második olvasatba utalták, és gyorsított eljárásban tárgyalnak róla. A javaslat vitája csütörtökön (december 11.) 9 órakor kezdődik. Ha nem sikerül 17 óráig befejezni, akkor folytatódik a vita, majd szavazni fognak a képviselők.

A Büntető törvénykönyv módosításával a kisebb lopásoknál ismét bevezeti a kormány a háromszor és elég elvét. A vétséget elkövető visszaesőknél a bűnismétlés bűncselekménye érvényesül. Ha egy éven belül háromszor követnek el ilyen vétséget, két év szabadságvesztésre ítélhetők. Hogy az okozott kár értéke behajtható legyen, módosul a végrehajtási eljárás szabályozása is.

TASR/Felvidék.ma

