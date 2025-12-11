Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke videóüzenetben reagált a szlovák parlament csütörtök esti döntésére, amellyel a képviselők elfogadták a Büntető törvénykönyv módosítását, benne azt az új tényállást, amely fél évig terjedő börtönnel büntetné a második világháború utáni rendezés – így a Beneš-dekrétumok – megkérdőjelezését.

A pártelnök szerint, aki a helyszínen követte a parlamenti vitát, a Btk.-módosítás a szólásszabadság példátlan korlátozása. Elmondása szerint „a 90-es éveket idéző hangulat, sőt szellemiség” uralkodott a törvényhozás falai között. A parlamenti ülés során „fojtogatás, tettlegesség és füttykoncert” kísérte a vitát – utalva arra, hogy dulakodás, botrány és gyorsított szavazás, azaz kaotikus vita után fogadta el a parlament a Büntető törvénykönyv módosítását.

„Csalódnunk kellett” – fogalmazott. Mint mondta, a kormánypárti képviselők olyan törvényt szavaztak meg, amely bűncselekménnyé nyilvánítja, ha valaki történészként konferenciát szervez, filmrendezőként dokumentumfilmet készít, vagy akár magánemberként a saját tulajdonáért emel szót az 1945 utáni intézkedésekkel kapcsolatban.

Gubík hangsúlyozta: „a Magyar Szövetség nem az ő cselekedeteiket tartja bűncselekménynek, hanem a Szlovák Földalap praktikáit.” A pártelnök arra utalt, hogy a Földalap több évtizede vitatott módon kezeli az elkobzott magyar vagyon kérdését, miközben mostantól kriminalizálni akarják az ezzel kapcsolatos kritikát.

A Magyar Szövetség a héten szakmai egyeztetést kezdeményezett a témában, és – mint Gubík kijelentette – támogatja az elnöki vétót, továbbá szükségesnek tartja a jogszabály alkotmányos felülvizsgálatát, mert a módosítás „durván sérti a szólásszabadságot”.

A pártelnök szerint ha a következő két évben nem sikerül alkotmányos úton megállítani a jogsértő törvényt, akkor „két év múlva egy okkal több lesz, hogy itt, ezen a folyosón találkozzunk, és a Magyar Szövetség képviselhesse a felvidéki magyarok és minden jóérzésű polgár akaratát.”

SZE/Felvidék.ma