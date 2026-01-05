Home Magazin Megjelent az első, hivatalosan licencelt Puskás-kártyakollekció
Megjelent az első, hivatalosan licencelt Puskás-kártyakollekció

BN
Fotó forrása: puskas.com

Önálló, egyedi gyűjtői dobozban elérhető sportkártyagyűjteményt kapott az Aranycsapat, a Budapest Honvéd és a Real Madrid legendája – adta hírül a puskas.com.

A sportkártyagyűjtés több évtizedes hagyományra tekint vissza, amely az elmúlt években világszerte új lendületet kapott, és ismét a figyelem középpontjába helyezte a gyűjtést mint értéket – olvasható a közleményben. A sportkártyák világában számos legendás sportoló kapott már helyet az elmúlt évtizedek során, ikonikus alakok és világsztárok jelentek meg különféle kollekciókban.

Puskás Ferenc neve sem volt ismeretlen a gyűjtők számára: az ötvenes évektől napjainkig számos album tartalmazott róla kártyákat.

A puskas.com legutóbbi Panini-szerződésének köszönhetően például három éven keresztül, összesen 46 országban gyűjthették a rajongók a róla készült sportkártyákat, köztük japán nyelvű felirattal ellátott változatokat is

– emelik ki a cikkben.

Fotó forrása: puskas.com

Arra ugyanakkor eddig nem volt példa, hogy a magyar és a nemzetközi futball egyik legnagyobb alakja önálló, átfogó sportkártya-gyűjteményt kapjon. Mint fogalmaznak, Puskás Ferenc páratlan életművét mindeddig nem dolgozta fel egy komplex, kizárólag neki szentelt kollekció. Ez a hiány most megszűnt.

A közlemény szerint

a Blacklab Sportcards és Puskás Ferenc örököseinek licenckezelő cége együttműködésének eredményeként megszületett a sportkártyahobbi történetének első, hivatalosan licencelt Puskás Ferenc-kollekciója.

A szett kifejezetten gyűjtőknek készült, akik nem pusztán kártyákat szeretnének birtokolni, hanem a futballtörténelem egy megismételhetetlen szeletét is.

„Ez több mint sportkártya. Ez hiteles örökség”

– hangsúlyozzák.

Fotó forrása: puskas.com

Puskás Ferenc legendás hagyatéka egy prémium gyűjtői dobozban válik elérhetővé. A tájékoztatás szerint minden egyes doboz garantáltan tartalmaz egy relikviakártyát, valamint kilenc darab számozott lapot.

A szerencsések emellett olyan különleges darabhoz is hozzájuthatnak, amely Puskás Ferenc eredeti aláírását tartalmazza.

A kollekció kizárólag limitált példányszámban készült: összesen 1000 darab, kézzel számozott gyűjtői doboz került forgalomba – olvasható a puskas.com beszámolójában.

BN/Felvidék.ma/Puskas.com

