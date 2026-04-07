Ismét megrendezik a Férfiak Gyalogos Zarándoklatát, ahová várják a jelentkezőket

Berényi Kornélia
Berényi Kornélia
Férfiak gyalogos zarándoklata 2024-ben (Fotó: Jópásztor Alapítvány)

A Jópásztor Alapítvány – a szőgyéni, a kürti és a komáromi Római Katolikus Plébániákkal közös szervezésben – ismét gyalogos zarándoklatra hívja a férfiakat, fiúkat, 2026. április 18-19-én.  

A negyedik alkalommal megrendezett kétnapos zarándoklat a komáromi Szent Rozália-templomból indul április 18-án, szombaton, 8.00 órai kezdettel szentmisével, majd a lelkiatyák zarándokáldásával veszi kezdetét az esemény.

Az első nap útvonala a következő: Komárom, Gyulamajor, Hetény, Szentpéter, Újgyalla, Perbete.

A perbetei éjszakai szállás után folytatódik a gyalogos zarándoklat, Perbete és Kürt útvonalon, majd a végállomás a kürti Ciglédke Mária-kegyhely lesz, ahol Jópásztor Imadélutánt tartanak, s ahová várják a környék hívő közösségeit.

A lelkiatyák 16 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatnak be a kegyhelyen.

Ekkor fejeződik be a gyalogos zarándoklat, mely egyben lelkigyakorlat is, hisz a tervezett program szerint, az út folyamán sor kerül állomásokra, lelki beszélgetésekre és imádkozásra hiteles keresztény férfiakért.

Az esemény plakátja (Jópásztor Alapítvány)

Az út során a Jópásztor Imanap Keresztjét viszik magukkal a zarándokok.

Lelki vezetők: Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke, Szőgyén és Bart plébánosa, és Lépes Lóránt, a Mária Rádió Mirjam műsorigazgatója.

Médiapartnerek: Mária Rádió Mirjam, Pázmaneum Polgári Társulás.

Jelentkezés és részletes információ: Pastorek Ottó, 0907 112 557, zarandoklatferfi@gmail.com.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

