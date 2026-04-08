Czigány Györgyre emlékezik a közmédia

Az Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, Czigány György munkássága előtt tisztelegnek a közmédia csatornái tematikus műsorokkal. Magyarország érdemes művészének kivételes életművét irodalmi beszélgetések, portréfilmek és zeneművek idézik meg, bemutatva a magyar kulturális élet meghatározó alakjának sokoldalúságát.

Április 8-án, szerdán a Duna World csatornán 18:30-tól a Fülszöveg című irodalmi műsorban Farkas Adrienne vendégeként Czigány Györgyöt láthatják. A beszélgetés során a többszörösen díjazott alkotó az Itt lubickol fénye című gyűjteményes kötetéről mesél, amely csaknem fél évszázad költői termését foglalja össze. Az adás ismétlése április 9-én, csütörtökön 9:30-tól látható az M5 kulturális csatornán.

A megemlékezés április 18-án folytatódik: 12 órától az M5 kulturális csatorna műsorára tűzi a Vándorévek – vándorúton Czigány György című portréfilmet. Az alkotás a művész 70. születésnapja alkalmából készült, és átfogó képet ad az életútjáról, költői és zenei munkásságáról, valamint rádiós és televíziós tevékenységéről. A film felidézi szerkesztő-műsorvezetői pályáját, melynek során olyan meghatározó műsorokat indított útjára, mint a Ki nyer ma?, a Házimuzsika vagy a Szó–zene–kép. Emellett betekintést nyújt emlékezetes interjúiba is, amelyeket – többek között – Kodály Zoltánnal, Ferencsik Jánossal, Solti Györggyel, Weöres Sándorral, Ottlik Gézával és Borsos Miklóssal készített. Szó lesz a több mint 10 kötetnyi verséről, esszéjéről és novellájáról is, valamint számos koncertjéről, amelyeken a zongora vagy orgona mellett megbecsült kamarapartnere volt – Tokody Ilonától Pege Aladárig – számos művésznek.

A Kossuth Rádió április 8-án 19:30-kor ismét műsorára tűzi a Czigány Györggyel három évvel ezelőtt készített Nagyok című portréműsort.

