Az elveszett cirkáló mintájára Rejtő Jenő tollára illene az elveszett uniós tényfeltáró bizottság esete, feltéve, ha a helyzet nem lenne olyan szánalmasan tragikomikus.

Mint ismeretes, a Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába. Ukrán indoklás szerint azért nem, mert a vezeték orosz támadás következtében megrongálódott, s a károsodás miatt nincs lehetőség a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások állítólag folyamatban vannak.

Az érintett országok azonban okkal és műholdas felvételekkel alátámasztva feltételezik, hogy a vezetéket nem érte károsodás, sokkal inkább arról van szó, hogy Zelenszkijék politikai okok miatt blokkolják a tranzitot. Ezt több korábbi ukrán nyilatkozat és a magyarországi választásokba való erőteljes ukrán beavatkozási szándék támasztja alá.

Ahogy az is, hogy az ukránok hallani sem akartak arról, hogy közös magyar–szlovák szakértői bizottság érkezzen az állítólagos rongálódás helyszínére és segítsen annak helyreállításban.

Az EU többszöri magyar és szlovák felszólításra végül kénytelen-kelletlen elszánta magát, hogy uniós tényfeltáró csapatot küldjön a helyszínre. Innen kezdve azonban az állítólagos tényfeltáróknak se híre, se hamva.

„Néhány héttel ezelőtt Ursula von der Leyen és António Costa levelet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben jelezték, hogy az Európai Unió kész egy tényfeltáró misszió végrehajtására. Jeleztük azt is, hogy rendelkezésre áll egy kisebb csapat, amely jelen van Ukrajnában. A fejleményeket illetően azonban az említett levélváltás óta nem tudok új információval szolgálni” – jelentette ki az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő.

Arra a kérdésre, hogy a szakértői csapat jelenleg hol van és mit csinál, szintén nem tudott megnyugtató választ adni.

„A csapat útitervével kapcsolatban nincs információm, ugyanakkor a levél elküldésének idején Ukrajnában tartózkodtak. Akkoriban jeleztük Volodimir Zelenszkijnek, hogy készek és hajlandók vagyunk egy ilyen tényfeltáró misszió elindítására, azonban jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek” – zárta le a kérdést a szóvivő.

Hogy ez mennyire szánalmas az EU részéről, azt nem kell különösebben részletezni. Ugyanis két eset lehetséges, egyrészt, hogy Zelenszkijék az orránál fogva vezetik EU-t és az uniós bizottságot sem engedik a kőolajvezeték közelébe, hiszen kiderülne, hogy annak semmi baja nincs. Ebben az esetben elég furcsa körülmény, hogy az EU-t nem érdekli az emberei sorsa egy háborús országban…

Másrészt pedig, hogy az EU tisztában van a valós helyzettel és maga is közreműködik az elveszett bizottság meséjének tálalásában,

mely mondjuk a magyarországi választásokig elbolyong valahol a nagy ukrán zűrzavarban, aztán meg majdcsak lesz valahogy, gondolják Brüsszelben… Mindenesetre bárhogy is álljon a helyzet, azért kifelé komoly gyengeséget mutat az EU az általa agyontámogatott Ukrajna irányában, mely a jelenlegi energiaválságban uniós tagországok energiabiztonságát veszélyezteti, miközben az elveszett bizottság tekintetében pedig lényegében idiótát csinál az Európai Unióból is, mely ráadásul készségesen statisztál ehhez a primitív színjátékhoz.

