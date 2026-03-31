„Orbán egy ütésálló országot épített fel”

Budaházy György az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában hangsúlyozta, hogy egyéni körzetben a Fidesz jelöltjére szavazna a magyar választási rendszer sajátossága miatt.

A Hunnia mozgalom társalapítója 2028-ig nem vehet részt a választásokon, de ha szavazhatna, a Fidesz–KDNP jelöltjére voksolna egyéni körzetben.

Budaházy György úgy véli

A Mi Hazánk Mozgalom bejuthat a parlamentbe, ám a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak. Kifejtette, hogy a Fideszt erősebbnek érzi a Tisza Pártnál, de nem tartja reálisnak, hogy bármelyik szervezetnek kétharmados többsége legyen az új Országgyűlésben.

„Jelen helyzetben a Fidesz jelöltjére szavaznék,

mert Magyarországnak van egy választási rendszere, és itt a választást az egyéni körzetekben kell megnyerni” – mutatott rá a Hunnia mozgalom társalapítója.

Nemzeti radikálisként kifejtette, hogy megítélése szerint a Mi Hazánk tud majd frakciót alakítani a következő parlamenti ciklusban.

Kifejtette, véleménye szerint az Orbán-rendszer az eddigi legjobb, ami volt a rendszerváltás óta.

A beszélgetésből kiderül, hogy remek kezdeményezésnek tartja ugyanakkor a Mi Hazánk részéről a bűnvadászokat. Azt is megjegyezte, hogy pl. a Tisza párt eddig nem mutatott fel ehhez hasonlót, amiből profitálhatnának a magyar emberek.

Budaházy György nem lát arra esélyt, hogy Toroczkai László együtt tudjon működni Magyar Péterrel.

Elárulta azt is, hogy a Fidesszel kapcsolatban az az elvárása,

„hogy becsülje meg azokat a nemzeti embereket, akik tűzön-vízen mindig ezen az oldalon maradtak, mert főleg a radikálisabbakat nem becsüli, pedig most már ennek nincs súlya” – hangsúlyozta.

Kik jutnak be?

Magyarországon 2026. április 12-én választják meg a magyarok az új Országgyűlést, vagyis azt a 199 képviselőt, akik a következő kormányt is meghatározzák. A főbb indulók között várhatóan ott van a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk, a Kutyapárt, valamint kisebb formációk is. A verseny különösen a kormánypárt és az új ellenzéki erők között éleződött ki. Magyarországot 106 választókerületre osztják. Minden körzetben a választók egy konkrét jelöltre szavaznak, és aki a legtöbb szavazatot kapja (nem kell 50% fölé mennie), az nyer – ő lesz az adott térség országgyűlési képviselője. A második szavazatot egy pártra lehet leadni. Ezeket a szavazatokat országosan összesítik, és arányosan osztják ki a 93 mandátumot (5%-os bejutási küszöb felett). Tehát 106 fő az egyéni választókerületekből, 93 fő országos pártlistáról kerül be, így áll össze a 199 képviselő; összességében az nyer, aki ebből legalább 100-at megszerez – így tud kormányt alakítani.

A beszélgetés, melyben Budaházy György kijelentette, hogy „Orbán egy ütésálló országot épített fel” az alábbi videóban is megtekinthető.

