Javul a halvándorlás a Belá folyón

Szlovákia leghosszabb, természetes medrű folyója, a Belá hamarosan átjárhatóbbá válik a halak vándorlása számára.

A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) egy olyan projektet valósít meg, amelynek keretében nyolc kiválasztott akadályt tesznek átjárhatóvá, így mintegy 68 kilométernyi folyószakasz válik elérhetővé a halak számára.

A többmedrű, jelentős ökológiai értékekkel rendelkező folyón és mellékvízfolyásain jelenleg számos olyan akadály található, amelyek a halak számára teljesen vagy részben átjárhatatlanok.

A LIFE Living Rivers projekt keretében szakértők – köztük ichtiológusok – összesen 12 ilyen akadályt vizsgáltak, amelyek közül nyolcat jelöltek ki elsődleges beavatkozásra.

A problémát főként az okozza, hogy ezek az akadályok megzavarják a halak és más vízi élőlények felvándorlását, valamint a hordalék természetes mozgását.

A projekt kiemelt célfajai az őshonos halak, például a pénzes pér, a sebes pisztráng és a fürge cselle, de a beavatkozások más fajok számára is kedvezőek lesznek.

A munkálatok során az SVP az akadályok teljes vagy részleges eltávolítására, kőből kialakított csúszdák építésére, a meder lejtésének módosítására és a bukók átalakítására összpontosít. A tervezésnél figyelembe vették az árvízvédelmi szempontokat, a kisebb sport- és szabadidős vízi járművek közlekedését, valamint azt is, hogy ne segítsék elő az idegenhonos halfajok terjedését például a Vág mentén található Podtureň-i vízerőmű térségéből.

A program nem áll meg a Belá folyónál

Az SVP 2026-os beruházási tervében további hasonló projektek szerepelnek több vízgyűjtő területen. Beavatkozásokat készítenek elő például a Garam vízgyűjtőjén (Kremnický-patak, Slatina, Jasenica, Lutilský-patak, Kľak), valamint az Ipoly térségében (Štiavnica és Ipoly folyók).

A cél ezekkel az intézkedésekkel a folyók hosszanti átjárhatóságának javítása, a természetes halvándorlási útvonalak helyreállítása, valamint a vízi ökoszisztémák általános állapotának javítása.

tasr/Felvidék.ma