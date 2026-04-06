A nyuszi nem ünnepi kellék!

A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a húsvéti ünnepekhez kapcsolódva az állatvédelemért felelős kormánybiztos.

A húsvéti időszakban évről évre sok családban merül fel, hogy élő nyulat ajándékozzanak a gyerekeknek, azonban fontos tudatosítani:

az állat nem ünnepi kellék vagy néhány napra szóló meglepetés, hanem érző élőlény, amelynek tartása hosszú évekre szóló felelősséget jelent

– írja pénteki közleményében az Igazságügyi Minisztérium állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosa.

Ovádi Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy az impulzív, ünnephez kötődő döntések helyett minden esetben mérlegelni kell, hogy a család valóban képes-e biztosítani a nyúl megfelelő tartását.

Egy nyúl akár 8–10 évig is élhet, tartásához pedig megfelelő élettérre, folyamatos gondoskodásra, rendszeres állatorvosi ellátásra, speciális takarmányozásra és napi odafigyelésre van szükség.

Veszélyeket is rejthet egy ilyen döntés, hiszen a nyúl akár nem megfelelő körülmények közé is kerülhet, elhanyagolhatják, vagy rosszabb esetben el is hagyhatják. Pedig az állatvédelmi törvény egyértelműen kijelenti, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, elhagyásuk pedig bűncselekménynek minősül.

Éppen ezért indította el Ovádi Péter támogatásával a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány a Nyuszijogsi programot. Az új, ingyenesen elérhető edukációs program abban segít, hogy a családok még az állat megvásárlása vagy befogadása előtt hiteles, közérthető információkhoz jussanak a nyulak igényeiről és a felelős tartás feltételeiről.

A Nyuszijogsi bemutatja többek között, hogy a nyúl nem „kezdőállat”, vagyis nagy mozgásigénye van, szüksége van rágásra, ásásra, megfelelő táplálásra, társas kapcsolatokra, és érzékeny a stresszre is. A program célja többek között az is, hogy megelőzze a meggondolatlan húsvéti vásárlásokat, és segítsen felelős döntést hozni azoknak, akik nyulat szeretnének tartani.

Aki úgy érzi, hogy jelenleg nem tudná vállalni egy állat hosszú távú gondozását, annak sem kell lemondania az élményről, hiszen húsvétkor számos állatkert, menhely és civil szervezet kínál lehetőséget nyulakkal való találkozásra, látogatásra vagy jelképes örökbefogadásra, így az ünnep élménye állatvásárlás nélkül is teljes lehet.

A közlemény kiemeli, hogy a húsvéti ünnepek alatt a már meglévő háziállatokra is különösen figyelni kell. Az ünnepi asztalról adott falatok, például a csokoládé, a hagymafélék, a túl fűszeres vagy zsíros ételek, valamint a csontok komoly veszélyt jelenthetnek számukra. Egyetlen rossz falat is okozhat hányást, hasmenést, mérgezést vagy akár életveszélyes bélelzáródást. Az állatok számára ezért a legbiztonságosabb továbbra is a számukra megfelelő, megszokott táplálék.

A közlemény kiemeli: a felelős döntés nem az ünnep végéig, hanem egy állat egész életére szól, és a valódi szeretet ott kezdődik, amikor a lelkesedést tudás és felelősség kíséri.

MTI/Felvidék.ma