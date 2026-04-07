Az egészség kulcsa a megelőzés: megfelelő életmóddal csökkenthetők a kockázatok

Számos egészségügyi kockázat egyszerű megelőző lépésekkel befolyásolható – hívta fel a figyelmet Adela Penesová obezitológus az április 7-i egészségügyi világnap alkalmából. Mint hangsúlyozta, a primer prevenció, vagyis az egyén felelőssége saját egészsége iránt, kulcsfontosságú a betegségek megelőzésében, különösen az egészséges életmód követése révén.

A szakértő rámutatott: a legtöbb haláleset hátterében szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések állnak. Ezért egyaránt fontos a veszélyeztetett személyek aktív felkutatása, ugyanakkor az egyéni felelősségvállalás és a kockázati tényezők csökkentése.

„Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egészség a lehető legtovább megmaradjon. Ennek alapja az egészséges életmód. Vagyis ha nem dohányzunk, csak minimális alkoholt fogyasztunk, akkor a hangsúly a kiegyensúlyozott táplálkozáson, a megfelelő mozgáson, az ülő életmód csökkentésén és a helyes folyadékbevitelen van. Ugyanakkor ide tartozik a pihenés, az alvás és a stressz levezetése is. Mindez az egészséges életmód részét képezi”

– részletezte a szakember.

A szervezet állapotáról képet adhat például az úgynevezett metabolikus életkor mérése.

„A metabolikus életkor nem divatos trend, hanem pontos jelzése annak, milyen gyorsan öregszik a szervezetünk. Ha magasabb a tényleges életkornál, az azt jelenti, hogy a fáradtság, a súlygyarapodás vagy a magas vérnyomás a vártnál korábban jelentkezik”

– magyarázta az orvos, hozzátéve: ez az érték megfelelő életmóddal csökkenthető.

A 2muse ügynökség a Dr. Max gyógyszertárlánc számára készített felméréséből kiderül, hogy a szlovákiai lakosság metabolikus életkora átlagosan öt évvel magasabb a valós életkornál. Ugyanakkor az emberek saját megítélésük szerint átlagosan hét évvel fiatalabbnak gondolják magukat. A valós és az érzékelt életkor közötti hét év különbség a szakértők szerint magyarázatot ad arra, miért alakulnak ki számos civilizációs betegség „csendben”, észrevétlenül.

A megelőzés fontosságára reagálva a Dr. Max országos kezdeményezést indított „Navždy 20” (Örökké 20) néven.

A program célja, hogy kisebb, mindennapi lépésekre ösztönözze az embereket a jobb anyagcsere-egészség és a hosszabb élet érdekében.

A kezdeményezés részeként online metabolikus életkor-kalkulátor is elérhető, emellett a gyógyszertárhálózat különböző vizsgálatokat és szaktanácsadást is kínál az érdeklődők számára.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk