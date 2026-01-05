Home Itt és Most Január 6-án is nyitva tarthatnak az üzletek
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Január 6-án, vagyis vízkereszt ünnepén az üzletek Szlovákiában nyitva tarthatnak. A változást az a jogszabály hozta, amely a közpénzügyek konszolidációjával összefüggésben több törvényt módosít és egészít ki, és amelynek első intézkedései 2025 novemberétől léptek hatályba.

A módosítás értelmében november 1-jétől az üzletek az év legtöbb munkaszüneti napján működhetnek.

Korábban az üzleteknek valamennyi ünnepnapon kötelezően zárva kellett tartaniuk, ami összesen évi 15 és fél napot jelentett.

Az új szabályozás szerint A munka törvénykönyvének azon rendelkezése, amely – néhány kivételtől eltekintve – tiltja a végső fogyasztónak történő árusítást és az ahhoz kapcsolódó munkavégzést, már csak hat konkrét időpontra vonatkozik:

Január 1-jére, nagypéntekre, húsvétvasárnapra, december 24-én 12 óra utánra, valamint december 25-ére és 26-ára.

Ezen az összesen 5 és fél napon azonban továbbra is működhetnek bizonyos kivételt képező létesítmények, így például a gyógyszertárak, az üzemanyagtöltő állomások, valamint a repülőtereken és vasútállomásokon működő üzletek és szolgáltatások.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

