A konszolidáció keretében hivatalok összevonására készülnek

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) lehetségesnek tartja a konszolidáció keretében több hivatal optimalizációját. A Gazdasági Versenyhivatal (PMÚ) és a Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) összevonása is szóba került – nyilatkozta Šutaj Eštok a pénteki kormányülés előtt.

„Már tavaly jeleztük, hogy a konszolidáció keretében sor kerülhet több hivatal összevonására. Nem titok, hogy főként a Gazdasági Versenyhivatalról és a Közbeszerzési Hivatalról van szó.

Logikusnak tűnik, hogy ezeket egy független intézménnyé kell összevonni”

– jelentette ki a miniszter, és rámutatott, hogy például Csehországban így működik a versenyhivatal.

Közölte, hogy a hivatalok optimalizálása téma lesz a kormányülésen. „Ha karcsúbb államigazgatást akarunk, vannak intézmények, amelyekről lehet tárgyalni” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma