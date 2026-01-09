Home Itt és Most A konszolidáció keretében hivatalok összevonására készülnek
Itt és Most

A konszolidáció keretében hivatalok összevonására készülnek

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) lehetségesnek tartja a konszolidáció keretében több hivatal optimalizációját. A Gazdasági Versenyhivatal (PMÚ) és a Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) összevonása is szóba került – nyilatkozta Šutaj Eštok a pénteki kormányülés előtt.

„Már tavaly jeleztük, hogy a konszolidáció keretében sor kerülhet több hivatal összevonására. Nem titok, hogy főként a Gazdasági Versenyhivatalról és a Közbeszerzési Hivatalról van szó.

Logikusnak tűnik, hogy ezeket egy független intézménnyé kell összevonni”

– jelentette ki a miniszter, és rámutatott, hogy például Csehországban így működik a versenyhivatal.

Közölte, hogy a hivatalok optimalizálása téma lesz a kormányülésen. „Ha karcsúbb államigazgatást akarunk, vannak intézmények, amelyekről lehet tárgyalni” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Tovább csökkent a szlovák ipari termelés volumene

Nem nagymamák kertjei, hanem több száz hektár! –...

Az államfő fogadta Babišt, értékelte a kormányok közötti...

Fico bejelentette, hogy újabb szlovák–ukrán kormányülést terveznek

Nem félni, hanem kimondani – Duray Miklós öröksége...

A múlt nem lezárt ügy: kemény szavak Komáromban...

Ismét lesznek közös cseh és szlovák kormányülések

Az SNS a Smerrel és a Hlasszal készül...

Raši megfelelőnek tartja a közvetlen államfőválasztást

Pozsonyban tárgyal a szlovák és a cseh kormányfő

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma