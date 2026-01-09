A Komáromi Jókai Színház amatőr táncosokat keres

A Komáromi Jókai Színház Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadásához válogatót hirdet fiatal amatőr táncosok számára. Várjuk olyan, 15. életévüket betöltött fiúk és lányok jelentkezését, akik minimális táncos tapasztalatokkal, jó mozgáskultúrával és ritmusérzékkel rendelkeznek. Énektudás, színpadi tapasztalat előny, de nem követelmény.

A próbafolyamat 2026. január 20-án kezdődik, a főpróbahét február 26-tól március 5-éig tart, a bemutató tervezett időpontja: 2026. március 6.

A színház előreláthatóan 2 évig tartja majd műsorán az előadást.

A 2025/2026-os évadra tervezett előadások dátumai már ismertek. Kérjük, mielőtt jelentkezésüket fontolóra vennék, szenteljenek figyelmet ezeknek a dátumoknak, melyeket alább feltüntettünk. Akinek akár csak egyetlen előadásdátum nem felel meg a feltüntettek közül, azt sajnos nem áll módunkban beválogatni.

Március 7. 19:00 – bérletes előadás

Március 8. 15:00 – bérletes előadás

Március 11. 19:00 – bérletes előadás

Március 12. 19:00 – bérletes előadás

Március 13. 19:00 – bérletes előadás

Március 14. 19:00 – bérletes előadás

Március 22. 17:00 – bérletes előadás

Június 6 vagy 7. – Duna Fesztivál, Győr

Jelentkezési határidő: 2026. január 14., szerda éjfél. A válogató időpontja: 2026. január 15., csütörtök 15:00. A meghallgatás helyszíne a Komáromi Jókai Színház Benkő Géza Stúdiószínpada. Jelentkezésüket a Komáromi Jókai Színház titkárságán a titkarsag@jokai.sk e-mail-címre várjuk!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma