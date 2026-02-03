Felülvizsgálják tagságukat a magyar református egyházkerületek a világszövetségben

Közös levélben tiltakozik tíz, a Kárpát-medencében működő református egyházkerület a Református Egyházak Világközössége (REV) működésével szemben. A dokumentumban az egyházkerületek az ideológiai egyoldalúságot, az érdemi teológiai párbeszéd hiányát, valamint a magyar református közösségekkel szembeni – megfogalmazásuk szerint – tiszteletlen és gúnyos hangnemet kifogásolják.

A levél szerint mindezek olyan súlyú problémák, amelyek arra késztetik az aláíró egyházkerületeket, hogy felülvizsgálják a REV-ben betöltött tagságukat, illetve a közösségben való részvételük alapvető kérdéseit. A levélben nem az azonnali kilépés szándéka jelenik meg, hanem annak jelzése, hogy a jelenlegi működés mellett a tagság fenntarthatósága megkérdőjeleződik.

A felvetett aggályokra a hétvégén nyilvánosan is utalt Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, aki sajtóban megjelent nyilatkozatában szintén a teológiai párbeszéd hiányát és az egyoldalú megközelítéseket bírálta. Erről bővebben ITT írtunk.

A teljes levél a reformatus.hu oldalon érhető el; a hivatkozást a Magyarországi Keresztyén Egyház közösségi felületén megjelent bejegyzés hozzászólásai között tették közzé. A dokumentum hangsúlyozza:

a tiltakozó egyházkerületek elkötelezettek a református hitvallás, a kölcsönös tisztelet és az egyházi párbeszéd mellett, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják, hogy ezek az alapelvek sérüljenek egy nemzetközi egyházi közösségen belül.

A tiltakozó levél aláírói:

Dunamelléki Református Egyházkerület

Dunántúli Református Egyházkerület

Erdélyi Református Egyházkerület

Horvátországi Református Keresztyén Egyház

Kárpátaljai Református Egyházkerület

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Szerbiai Református Keresztyény Egyház

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Tiszántúli Református Egyházkerület

SZE/Felvidék.ma