Peter Šrámek rimaszombati koncertje képekben

Rimaszombatban nem egyszerű telt házas kulturális rendezvényt összehozni. A közönség gyakran válogatós, sok esemény pedig visszhangtalanul marad. Bizonyságot nyert ugyanakkor, hogy a közönség igenis mozgósítható – ha az ajánlat pl. Peter Šrámek koncertjére szól. Hónapokkal előtte elkeltek a 22 eurós jegyek és megtelt a nézőtér a moziteremben.

A péntek esti koncert egyértelműen rámutatott arra, hogy van igény az élő zenére – különösen akkor, ha az előadó ismert, hiteles és érzelmileg is megszólítja a közönséget.

Peter Šrámek ezúttal is azt hozta, amiért sokan eljöttek: Zámbó Jimmy jól ismert slágereit, tisztelettel és átéléssel előadva.

A rimaszombati Városi Művelődési Központ közösségi oldalán osztotta meg az alábbi képeket és elégedettségét. Bejegyzésükben megköszönték az előadónak „a csodálatos estét, a zenét és azt az energiát”, amellyel megtöltötte a rimaszombati mozitermet, hozzátéve: Šrámek méltó módon viszi tovább Zámbó Jimmy örökségét, életben tartva a felejthetetlen slágereket. A nagyszámú közönség – mint írták – nagyszerűen érezte magát, és hatalmas tapssal jutalmazta a produkciót.

Fotó: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota FB

HE/Felvidék.ma

