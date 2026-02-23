Mentálhigiénés segítő szakemberképzés indul Léván 2026 szeptemberében

2026 szeptemberében újra Léván indul a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Karácsony Sándor Továbbképző Központja által szervezett, kétéves, kihelyezett mentálhigiénés segítő szakember szakirányú továbbképzés. A képzést kifejezetten azok számára hirdetik meg, akik életvitelszerűen Szlovákiában élnek és ott dolgoznak.

A levelező formában megvalósuló, iskolarendszerű szak Léván zajlik akkreditált kihelyezett helyszínen, a képzés szakmai hátterét pedig a budapesti KRE BTK Karácsony Sándor Továbbképző Központ biztosítja. A központvezető Vasi Fanni, a szakfelelős dr. Simon Gabriella, a felvidéki koordinátor dr. Süll Tamás.

A tanulmányok négy félévet ölelnek fel, a program teljes óraszáma 520 óra: 140 óra elmélet, 230 óra gyakorlat, valamint 150 óra önismereti csoportmunka (utóbbi alól felmentés kérhető, ha a jelentkező 10 évnél nem régebbi, 150 órás önismereti kurzust igazol). A kontaktalkalmak szemeszterenként összesen 10+5 napot jelentenek: öt péntek–szombati blokk Léván (pénteken 9:00–19:30, szombaton 8:30–17:00), plusz önismereti napok – a helyszín ezeknél még változhat Léva és Budapest között.

A jelentkezés feltétele bármely képzési területen szerzett BA/BSc vagy MA/MSc diploma (illetve korábbi rendszerű főiskolai/egyetemi oklevél).

A képzés során a résztvevők mentálhigiénés szemléletmódot és eszköztárat kapnak, a zárás pedig záródolgozattal és záróvizsgával történik. A dokumentum hangsúlyozza: a szakirányú oklevél nem új alapképzettséget ad, hanem a meglévő végzettséget egészíti ki.

A költségtérítés 50 000 forint/félév, a felvételi keretszám 38 fő. Jelentkezni elektronikusan 2026. április 26-ig lehet a KRE BTK felvételi felületén;

a rendszerbe a 9. pontnál kérik feltölteni az önéletrajzot, motivációs levelet és az egyetemi oklevelet (PDF-ben). A benyújtott anyagok alapján május végéig jelzik, kiket hívnak felvételi beszélgetésre.

A felvételi beszélgetés előzetes értesítéssel, kis csoportban zajlik; a segítői tapasztalatokra, szakmai gyakorlatra, motivációkra és – ha van – önkéntes munkára is rákérdeznek. Ennek időpontja 2026. június 12. (péntek) 16:00–18:00, Léva. A képzés az ősz folyamán kellő számú felvett jelentkező esetén indul.

További információ és elérhetőségek:

Dr. Süll Tamás, PhD (felvidéki képzéskoordinátor): sull.tamas@kre.hu, +421 907 444 344

Tóthfalusiné Basa Margit (tanulmányi referens): +36 30 131 0322

Temesvári Tímea (intézeti ügyintéző): temesvari.timea@kre.hu

Általános tudnivalók https://btk.kre.hu/index.php/mentalhigienes-segito

Részletes képzésleírás: 20260209_MH-Leva.pdf

SZE/Felvidék.ma