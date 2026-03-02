Kihelyezett irodát nyit a galántai Samsungban a munkaügyi hivatal, hogy a munkaközvetítő ügynökségekkel közösen a betöltetlen állásokról tájékoztassa az elbocsátott alkalmazottakat – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter.

Tomáš szerint Nagyszombat megyében 19 ezer betöltetlen állás van, ebből 11 ezer megfelel a Samsung alkalmazottainak.

„Van munkahely a szlovák állampolgárok számára. Az autógyárak úgy tájékoztattak bennünket, hogy alkalmazzák a hazai munkaerőt a külföldi rovására” – hangsúlyozta.

Bírálta az ellenzéki pártok galántai Samsunggal kapcsolatos kijelentéseit, és leszögezte, a dél-koreai vállalat döntése nem függ össze a hazai vállalkozói környezettel és a kormány döntéseivel. Azt is hozzátette, az előzetes februári adatok szerint csökkent a munkanélküliek aránya Szlovákiában.

Denisa Saková gazdasági miniszter szerint elhamarkodottan döntött a Samsung. Megerősítette, hogy 750 alkalmazottat bocsátanak el.

„A disztribúciós központban megmarad a 750 munkahely” – tette hozzá.

Azt is elmondta, a gazdasági tárca megkereste a nagyszombati Stellantist, a nyitrai Jaguar Land Rovert és a nagysurányi Gotiont, hogy érdekelné-e őket a Galántán elbocsátott munkaerő. „Teljes egészében pozitív visszajelzést kaptunk, és még a gyár bezárásának hivatalos bejelentése előtt kapcsolatba léptek a vállalatok emberi erőforrásokért felelős emberei a Samsunggal” – tette hozzá.

Saková közlése szerint a Stellantis leszögezte, hogy az év végéig 800 új alkalmazottra lesz szüksége, a Jaguar Land Rovernek 380-ra, a Gotionnak 1200-ra, a toborzás megkezdődött.

„Emellett felvettük a kapcsolatot a munkaügyi minisztériummal, mert az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapban levő pénzeket is szeretnénk felhasználni az elbocsátott dolgozók átképzésére”

– tette hozzá.

A Samsung pénteken, február 27-én jelentette be, hogy bezárja galántai tévégyártó üzemét. A teljes leállásra több fázisban kerül sor májusig, június végéig folyamatosan felmondanak minden alkalmazottnak. A Samsung gányi logisztikai központja megmarad. A cég közölte, a döntéssel a tévégyártás piacának globális strukturális változásaira reagál, valamint a társaság új globális gyártási stratégiájára. Emellett távozásának egyik oka a drága szlovákiai energia.

