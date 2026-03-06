Nagyszombat megye jövője a tehetségre és az innovációra épül

Nagyszombat megye aktívan bekapcsolódik az európai döntéshozatali folyamatokba, és közvetlenül Brüsszelben terjeszt elő javaslatokat a régió lakossága életminőségét javító intézkedésekre. Az Európai Régiók Bizottságának legutóbbi ülésén Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a startupok és a scaleupok támogatásáról szóló jelentés előadójaként szólalt fel. A bizottság plenáris ülése ezt követően elfogadta első hivatalos állásfoglalását, amely széles körű támogatást kapott a különböző politikai frakciók részéről.

A dokumentumban olyan megoldásokat terjesztett elő, amelyek segíthetik a vállalkozások és a tehetséges szakemberek fejlődését, valamint a munkahelyek megőrzését egy olyan időszakban, amikor az ipar szerkezete jelentős átalakuláson megy keresztül. Az intézkedések különösen időszerűek annak fényében, hogy a hagyományos ipari termelés változások előtt áll, amit a Samsung galántai üzemének bejelentett kivonulása is jelez.

Az innovációs környezet kiépítésének szükségességéről Viskupič Brüsszelben Stéphane Séjourné személyében az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével is tárgyalt.

„Célunk, hogy az európai intézmények megértsék: az innováció nem lehet kizárólag a fővárosok kiváltsága. Ha azt szeretnénk, hogy régiónk fiataljai ne költözzenek el, helyben kell megteremtenünk számukra a vállalkozás feltételeit. Ezért javasoljuk a szabályok egyszerűsítését, hogy a startupok és a növekedési szakaszban lévő scaleupok megszabaduljanak a felesleges adminisztrációtól. Egy olyan rendszer bevezetését szorgalmazzuk, amely lehetővé tenné, hogy a helyi vállalkozások könnyebben terjeszkedjenek egész Európában anélkül, hogy 27 különböző nemzeti szabályozási rendszer akadályaiba ütköznének”

– mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Az elfogadott dokumentum szerint a siker kulcsa a tehetséges emberekbe történő befektetés és a regionális oktatás támogatása, amely bátoríthatja a fiatal szakembereket saját vállalkozások indítására. A javaslat egyúttal azt is szorgalmazza, hogy az európai uniós támogatások a kisebb, regionális vállalkozások számára is könnyebben hozzáférhetővé váljanak, ami hozzájárulhat a fővárosok és az egyéb régiók közötti különbségek mérsékléséhez.

A dokumentum hangsúlyozza továbbá

a felesleges bürokrácia csökkentésének és a tudomány, valamint a gazdasági gyakorlat közötti szorosabb együttműködésnek a fontosságát.

Ennek köszönhetően az ígéretes ötletek a jelenleginél gyorsabban válhatnának stabil munkahelyeket teremtő projektekké. Viskupič szerint ez jelentheti a hosszú távú fejlődés alapját azokban a régiókban is, amelyek napjainkban jelentős ipari átalakuláson mennek keresztül.

2026. június 22–23-án Nagyszombat megyében rendezik meg az Európai Régiók Bizottsága SEDEC szakbizottságának kihelyezett ülését. Az Európai Unió mind a 27 tagállamából érkező delegációk így a helyszínen is megismerhetik a régiót, és meggyőződhetnek arról, hogy a megye modern, fejlődő térségként számos lehetőséget kínál.

BN/Felvidék.ma/TTSK