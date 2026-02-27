Bezárják a galántai Samsung gyárat

A Samsung Electronics Slovakia hivatalosan is megerősítette, hogy bezárja a televíziókat gyártó galántai üzemét. A teljes leállásra több fázisban kerül sor, folyamatosan mondanak fel az alkalmazottaknak június végéig. A gányi logisztikai központ továbbra is működni fog – jelentette be a Samsung Electronics Slovakia részéről Jaroslav Žilka.

„A döntés csak a gyártóüzemre vonatkozik, a Samsung márka továbbra is jelen lesz a szlovákiai kereskedelemben. Most arra törekszünk, hogy felelősen megbirkózzunk az átmeneti időszakkal, megfelelő kompenzációt adjunk az alkalmazottakat és segítsük őket az álláskeresésben” – tette hozzá.

Mint mondta, a Samsung a globális tévégyártó hálózatának elemzése alapján döntött a galántai gyár bezárásáról. Žilka kijelentette, a döntés nincs összefüggésben a szlovákiai vállalkozói környezet minőségével és a kormány intézkedéseivel.

„A gyár 24 éves működése alatt Szlovákia mindig megfelelő hátteret nyújtott a vállalkozások fejlesztéséhez, amivel hozzájárult a Samsung európai sikeréhez is. A döntés a tévégyártás piacának globális strukturális változásaira reagál, valamint a társaság aktuális globális gyártási stratégiájára. Emellett az egyik okot a magas szlovákiai energiaárak szolgáltatják” – tette hozzá.

Az alkalmazottakat pénteken, február 27-én tájékoztatták a bezárásról. A cég optimalizációs globális terveinek megfelelően az eddigi szlovákiai gyártást elosztják a Samsung többi üzeme között Európában és a világ más részein. A jelenleg 700 embert foglalkoztató Galánta melletti gányi logisztikai központ megmarad.

„Fontos logisztikai csomópontként szolgál a Samsung európai tevékenységében, és stratégiai feladatokat lát el a további potenciális fejlődésben”

– folytatta Žilka.

A Samsung Electronics Slovakia 2003-ban nyitotta meg galántai gyártóüzemét, majd a gányi logisztikai központot, végül 2007/2008-ban a vedrődi (Voderady) ipari parkban levő üzemét. Ezt 2018-ban bezárta.

TASR/Felvidék.ma