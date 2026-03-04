Újabb áldozata van a komáromi ügyfélközpontnál történt tragédiának

Meghalt a komáromi ügyfélközpontnál múlt héten történt tragikus baleset sérültje. Szerdára virradóra az Érsekújvári Egyetemi Kórházban elhunyt az a 64 éves férfi, akit válságos állapotban vittek kórházba a baleset után – erősítette meg a TASR hírügynökségnek Lucia Hamran Kollárová, a kórház szóvivője.

Február 25-én szakadt le az ügyfélközpont bejárata előtti beton tetőszerkezet, aminek következtében egy 51 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A 64 éves férfit mentőhelikopter szállította súlyos gerincsérüléssel Érsekújvárba.

Egy másik, 67 éves férfi könnyebb fejsérülést szenvedett, őt az Agel Komáromi Kórházába vitték.

Mindhárman ügyintézés miatt voltak az ügyfélközpontnál.

Általános veszélyeztetés ügyében indult rendőrségi nyomozás.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter nem zárja ki, hogy a februári, délnyugat-szlovákiai földrengés következtében omlott le a tető.

TASR/Felvidék.ma