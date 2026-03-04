Mágikus Magyarország

A magyar turizmus, idegenforgalom szervezői az idei évet mágikusként jellemzik, mert az idelátogatókat vonzó, csábító programokkal várják. A világhírű termálfürdők, a természet, a hegyi ösvények, a múzeumok, a kastélyok, a sportolási lehetőségek, a gasztronómia páratlan kínálata olyan élményeket, kikapcsolódást és feltöltődést jelentenek, amelyek mindenki igényeit kielégítik, egyben a szellem, a test teljes körű megújulását biztosítják. Kínálatuk ezúttal is bőséges, az egész országot területileg is lefedi.

A különféle workshopok, kézműves foglalkozások nemcsak kikapcsolódást, hanem új dolgok megismerését és tanulását is kínálják. Művészi és kézműves termékek készítésére, kerámia tárgyak dekorálására, festésre egyaránt adódik alkalom.

Magyarországon számos olyan kirándulás, és helyszín várja a látogatókat, ahol a természetben tölthetnek el napokat, energiát gyűjthetnek, közben pilatest, illetve jógagyakorlatokat tanulhatnak.

Tihanyban lehetőség van levendulafürdőzésre, Keszthelyen bambuszmasszázs élvezésére, Budapesten a Lukács és a Széchenyi fürdőben pedig akár sörfürdőzésre is. Hajdúszoboszlón tibeti hangterápiával töltődhetnek fel, mély relaxációt élhetnek át, amellyel a belső béke, a lelki nyugalom állapotába juthatnak.

A legtöbb energiát a természetből nyerhetjük, a tiszta, friss levegő, a madárcsicsergés, a zöld növényzet, a fák látványa, a nyugodt környezet igazi kényeztetést jelentenek.

Magyarországon ezért nem véletlenül, több szállót éppen a természetben, erdőkben, hegyek között találjuk.

A Dunakanyartól a Bükk hegységig, illetve a varázslatos Mátráig számos olyan szállóban tölthetünk el rövidebb-hosszabb időt, ahol a természet adottságai mellett a gyógyvizek, a termálfürdők, a szaunák is rendelkezésünkre állnak.

Egerszalók különleges sóképződményeivel, sódombjaival, Sárvár elegáns fürdőivel, Villány a wellnesslehetőségekkel és szőlészeteivel, borospincéivel, Nyíregyháza modern fürdőkomplexumaival, Budapest pedig többek között Európa egyik legnagyobb fedett akvaparkjával, az Aquaworlddel nyújt egyedülálló élményeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hévíz világhírű iszaptava, gyógyvize nemcsak relaxációra, hanem a mozgásszervi betegségekre, bőrbajokra is jótékony hatással van.

A magyar gasztronómia köztudottan világhírű, a nőnap alkalmából Etyek, Villány, Tokaj, Pannonhalma csábít degusztációs, gasztronómiai programokkal. Ebből az alkalomból Pécs, Sopron, Miskolc kiállításokkal, koncertekkel, tematikus városnézésekkel készül.

Gödöllő, Fertőd, Keszthely kastélyparkjai, az alcsúti arborétum pedig már tavaszi virágszőnyeggel várja a látogatókat, amelyet a legtöbben tematikus fotózásra is kihasználnak.

A nőnap környékén a legtöbb helyen, szállóban, kirándulóhelyen 2-3 napos programcsomagot biztosítanak, amely fürdőzési lehetőséget, kulturális és gasztronómiai programot egyaránt tartalmaz.

Magyarország, a magyar turizmus már az év elejétől gazdag programkínálattal, kirándulóhelyekkel, tartalmas élményekkel várja a hazai és a külföldi turistákat. Aki már megtapasztalta, az tudja, aki majd ezután szembesül vele, rádöbben, hogy Magyarország valóban mágikus hely.

BM/Felvidék.ma/AVIAREPS-Visit Hungary