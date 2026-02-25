Šutaj Eštok szerint a néhány nappal korábbi földrengés is okozhatta a komáromi tetőomlást

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy a napokkal ezelőtti csallóközi földrengés hozzájárulhatott a komáromi Kertész utcai Ügyfélközpont épülete egy részének leomlásához. A Belügyminisztérium ezért elrendelte a tárca felügyelete alá tartozó összes épület ellenőrzését azon a körzeten belül, ahol szeizmológiai tevékenység zajlott. A miniszter ezt közvetlenül a tragikus esemény helyszínén jelentette ki, ahol egy ember életét vesztette, ketten pedig sérüléseket szenvedtek a reggeli órákban.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma elrendelte az igazgatása alá tartozó összes hasonló épület ellenőrzését. „Minden épületet, legyen szó ügyfélközpontokról vagy a Belügyminisztérium igazgatása alá tartozó egyéb épületekről, megvizsgálunk, hogy kizárhassuk a hasonló esetek előfordulásának lehetőségét” – mondta Šutaj Eštok.

A komáromi Ügyfélközpont épületét a múlt század 80-as éveiben adták át. 2018-ban és 2019-ben két szakaszban újították fel uniós forrásokból. A rekonstrukció magába foglalta az épület külső szigetelését, a belső terek rekonstrukcióját és az ügyfélközpont bővítését.

„Nem érkezett panasz vagy jelzés, hogy tartani kellene attól, hogy az előtető beomolhat. Az ügyben bűnügyi nyomozás indult” – jelentette ki a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy a rekonstrukciós projekt megvalósítására az ilyenkor szokásos átlátható nyilvános közbeszerzést írtak ki, ahogy az épület tervezőjének a kiválasztására is. A munkát annak befejezése után bárminemű kifogások és hiányosságok nélkül adták át.

A tragédia helyszínére a Belügyminisztérium statikusát rendelték ki, hogy vizsgálja át a teljes épületet. „Amennyiben nem találnak statikai károsodást, az Ügyfélközpont szolgáltatásait február 26-tól, csütörtöktől biztosítják. Ha az épületben további lehetséges károsodást észlelnek, a komáromi Ügyfélközpont szolgáltatásainak biztosítását a környék ügyfélközpontjai vállalják át” – mondta Šutaj Eštok.

A komáromi szerencsétlenséghez az összes mentőszolgálatot kirendelték. A történtek következtében egy ember életét vesztette, ketten sérüléseket szenvedtek. Mindhárom esetben ügyfelekről van szó. A súlyos gerincsérülést szenvedett személyt helikopterrel szállították az Érsekújvári Egyetemi Kórházba, a másikat könnyebb fejsérüléssel az AGEL Komáromi Kórházában ápolják.

