A komáromi Kertész utcában található Ügyfélközpont tetejének egy része leszakadt.

Az eddigi információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsérült.

Minden mentőegység a helyszínre vonult, és egy mentőhelikoptert is riasztottak. Ezt megerősítette a Nyitrai Regionális Rendőr-igazgatóság.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) a tragédia helyszínére tart. „Mély fájdalommal fogadtam a komáromi Ügyfélközpont előtt történt tragikus eseményről szóló információt. A mentőegységek minden szükséges intézkedést megtesznek a helyszínen” – reagált a miniszter a közösségi médiában.

„Beomlott a komáromi ügyfélfogadó központ teteje. Egy személy életét vesztette, egy pedig megsérült. Őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozat családjának, a belügyminisztertől és az állami szervektől a tragédia körülményeinek azonnali és maradéktalan kivizsgálását várjuk“ – olvasható a Magyar Szövetség közösségi oldalán tett bejegyzésében.

TASR/Felvidék.ma