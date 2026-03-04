Áprilisban kezdődik a szepesófalui gimnáziumi támadó bírósági tárgyalása

Április 13-án kezdődik a szepesófalui (Késmárki járás) gimnáziumban tavaly történt támadás ügyének bírósági tárgyalása a bazini Speciális Büntetőbíróságon – derül ki az igazságügyi minisztérium honlapján található tárgyalási jegyzékből. A második tárgyalási nap április 17-én lesz.

A támadásban két nő vesztette életét. Samuel S.-t előre megfontolt szándékkal elkövetett emberöléssel vádolják. A 2025. január 16-án történt támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány, egy másik diáklány megsérült.

A bűncselekmény gyanúsítottja, az akkor 18 éves diák ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt indult büntetőeljárás, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását.

A Legfőbb Ügyészség több hiányosságot is megállapított az ügy kapcsán. 2025 júniusában jelentette be, hogy a diák iskolaváltásánál mindkét gimnázium hibákat követett el, és hiányosságokra bukkant a munka-, szociális és családügyi hivatal eljárásában is. 2025. december 30-án vádemelési javaslattal zárult le a nyomozás. Maroš Žilinka legfőbb ügyész január végén jelentette be, hogy az Eperjesi Kerületi Ügyészség ügyésze átadta a vádemelést a Speciális Büntetőbíróságnak.

