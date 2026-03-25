A kormány kárpótolja a komáromi tetőomlás áldozatainak hozzátartozóit

30 000 euróval kártalanítja a kormány a február 25-én, a komáromi ügyfélközpontnál történt előtető-leomlás áldozatainak családtagjait. A balesetben megsérültek 3 ezer eurót kapnak. Az erről szóló határozatot a nyitraújlaki kihelyezett ülésén hagyta jóvá a kormány.

„A baleset következtében hárman sérültek meg, egy személy a helyszínen életét vesztette, a második sérült az érsekújvári kórházban halt meg március 4-én, a harmadik károsult könnyebb fejsérülést szenvedett” – állt a belügyminisztérium kormány elé terjesztett jelentésében.

A kárpótlást a minisztérium fizeti ki a saját költségvetéséből.

A kormány jóváhagyta, hogy a kárpótlás menetéről a belügyminisztérium tájékoztat a honlapján.

Február 25-én szakadt le az ügyfélközpont bejárata előtti beton tetőszerkezet, egy 51 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 64 éves férfit mentőhelikopter szállított súlyos gerincsérüléssel Érsekújvárba. Egy 67 éves férfi könnyebb fejsérülést szenvedett, őt az AGEL-csoport Komáromi Kórházába vitték. Mindhárman ügyintézés miatt voltak az ügyfélközpontnál. Az érsekújvári kórház szóvivője március elején közölte, hogy a 64 éves férfi is belehalt a sérüléseibe. Általános veszélyeztetés ügyében indult rendőrségi nyomozás. Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter nem zárta ki, hogy a februári, délnyugat-szlovákiai földrengés következtében omlott le a tető.

