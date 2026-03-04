Home Kitekintő Ukrajnának szánt hitelről és az újabb szankciókról egyeztetett Zelenszkijjel az EB elnöke
Kitekintő

Ukrajnának szánt hitelről és az újabb szankciókról egyeztetett Zelenszkijjel az EB elnöke

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: EPA

Telefonon egyeztetett kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – közölte kedden este az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a két vezető megbeszélésének középpontjában

az Ukrajnának szánt támogatási hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag véglegesítése állt.

Egyetértettek abban, hogy „közös prioritás a döntések gyors lezárása és a támogatási mechanizmusok hatékony végrehajtása”.

A felek áttekintették a közel-keleti fejlemények tágabb hatásait is, különös tekintettel az energiaárak alakulására, az energiaellátás biztonságára, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök és alapanyagok rendelkezésre állására.

A közlemény szerint az egyeztetésen hangsúlyozták az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát

a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus

Magyarországi választások: határidők és tudnivalók a külhoni magyar...

Nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken...

Orbán: Minden beavatkozási kísérletet vissza fogunk verni

Trump: túl késő tárgyalni

Putyin és Orbán telefonon egyeztetett

Politikai harapófogóba került Magyarország és Szlovákia

A diaszpórában élőknek a magyarságukért meg kell küzdeniük

Elfogadhatatlannak nevezte a kollektív bűnösség elvének szlovákiai alkalmazását...

Nagyszabású programsorozat indult II. Rákóczi Ferenc születésének 350....

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma