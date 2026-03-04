Ukrajnának szánt hitelről és az újabb szankciókról egyeztetett Zelenszkijjel az EB elnöke

Telefonon egyeztetett kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – közölte kedden este az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a két vezető megbeszélésének középpontjában

az Ukrajnának szánt támogatási hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag véglegesítése állt.

Egyetértettek abban, hogy „közös prioritás a döntések gyors lezárása és a támogatási mechanizmusok hatékony végrehajtása”.

A felek áttekintették a közel-keleti fejlemények tágabb hatásait is, különös tekintettel az energiaárak alakulására, az energiaellátás biztonságára, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök és alapanyagok rendelkezésre állására.

A közlemény szerint az egyeztetésen hangsúlyozták az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát

a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette.

MTI/Felvidék.ma