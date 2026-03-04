Kezdődik az allergiaszezon, ugrásszerűen megnőtt a panaszosok száma

Ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hetekben a pollenallergiás panaszokra való keresés a Semmelweis HELP ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban a Semmelweis Egyetem szerdai közleménye szerint.

Míg február elején leginkább a felső légúti betegségek tüneteit gépelték be a felhasználók,

addig most legtöbben az orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés okait keresik az alkalmazásban. Az elmúlt héten a pollenallergia tüneteire tízszer annyian kerestek rá a Semmelweis HELP applikációban, mint korábban

– írták.

A közleményben idézték Torzsa Pétert, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetőjét, aki elmondta, az allergiás nátha, vagy ismertebb nevén a szénanátha bármely életkorban előfordulhat, az orrnyálkahártya gyulladásával járó megbetegedés tünetei lényegében megegyeznek a nátháéval, de különböző allergének váltják ki, nem pedig vírusfertőzés.

Az allergia tünetei jellemzően a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, a szájpadviszketés, és gyakori az allergiás kötőhártya-gyulladás is. A legsúlyosabb panaszokat az allergiás asztma okozza, nehézlégzéssel, köhögéssel, sípolással vagy akár fulladással is járhat

– ismertette a szakember.

A terápia alapja az allergén kerülése. Az allergia elleni (antihisztamin-tartalmú) gyógyszerek egy része vény nélkül kapható, azonban célszerűbb és biztonságosabb, ha orvos „építi fel” ennek a kellemetlen betegségnek a kezelését – mondta a tanszékvezető.

Az antihisztamin csökkentheti a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, az orrduguláson azonban kevésbé segít. Helyileg alkalmazott szteroidok közepesen súlyos esetekben segítenek. Tüneti kezelésként a sósvizes orrspray, szemcsepp használata jöhet szóba, de segíthet a gyakori hajmosás is – tette hozzá.

Allergiás időszakban érdemes hajnalban vagy késő este szellőztetni, ajánlatos a gyakori ágyneműcsere, hajmosás. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a dohányzás is felerősítheti az allergiás reakciókat.

Torzsa Péter elmondta, hogy három nagy pollenszezon van: az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári időszak a leghosszabb, április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor a gabona-, a fű- és a csalánfélék, útifüvek okoznak allergiás tüneteket. Végül a nyár végén indul be a gyomszezon, ami október végéig keseríti meg az erre érzékenyek mindennapjait. Ebben az időszakban a legtöbb panaszt a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék okozzák.

A Semmelweis HELP egy ingyenes tünetellenőrző, döntéstámogató eszköz, amely abban nyújt segítséget a felhasználóknak, hogy betegség vagy baleset esetén ügyeletre, kórházba, szakorvoshoz kell-e indulniuk, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek.

Az alkalmazást indulása óta mintegy 272 ezren használják. A Semmelweis HELP heveny tünetek ellenőrzésére használható. Az applikáció az egyes betegségekkel való tünetegyezés mértékét mutatja meg, nem ad diagnózist, azonban mégis pontosabb és megbízhatóbb, mint egy random internetes keresés – olvasható az egyetem közleményében.

MTI/Felvidék.ma