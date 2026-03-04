Nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás

A műholdfelvételek szerint a vezetékrendszer működőképes, nincs technikai akadálya annak, hogy a szállítások újrainduljanak, ennek visszatartása egyértelműen Zelenszkij ukrán elnök politikai lépése – jelentette ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden.

Hortay Olivér elmondta, az ukránok nem engedik oda a vezetékhez az Európai Unió által is javasolt vizsgálóbizottságot, a Barátság újraindításának időpontját február 6. óta újra és újra elhalasztják, „tehát a bolondját járatják az Európai Unióval”.

A Századvég szakértője felháborítónak nevezte, hogy Ukrajna veszélybe sodorta két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, megsértve ezzel azt a társulási megállapodást, amely szabályozza Ukrajna és az Európai Unió közötti viszonyrendszert.

Hortay Olivér szerint a horvátok ugyanakkor „szemérmetlenül” nyerészkedésre használják fel a mostani helyzetet, nem engednek át orosz olajat az országukon, noha kötelesek lennének erre.

Ez egy olyan összjáték, amelyben a Tisza Párt is érintett, a müncheni biztonsági fórumon Magyar Péter a horvát kormányfővel egyeztetett, aki ezután egy héttel később Kijevben tárgyalt az Adria-vezeték jelentőségéről és felértékeléséről – hívta fel a figyelmet a szakértő.

„Mind Ukrajna, mind az Európai Bizottság, mind Horvátország abban érdekelt, hogy április 12-én egy kormányváltás legyen Magyarországon, a Tisza hatalomra jusson és megtegye azokat, amiket ezek a szereplők elvárnak Magyarországtól” – fogalmazott.

Hortay Olivér rámutatott,

Európában továbbra is nagyon feszes az ellátás, az európai gáztárolók töltöttsége nagyon alacsony szinten van, tehát nagyon kicsi a mozgástere ebben a kérdésben az Európai Uniónak.

A regionális olajigények több mint kétharmadát ugyanakkor a Barátság kőolajvezeték biztosítaná, leállásának a jelenlegi helyzetben Magyarországra nézve nagyobb jelentősége van, mint az iráni háborúnak – vélekedett.

Hozzátette: becslések szerint mintegy 80 millió hordó olaj áll most az öbölben a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ami csaknem annyi, mint a világ teljes egynapi olajfogyasztása.

Hortay Olivér emlékeztetett, a Századvég fél évvel ezelőtt készített elemzése szerint az orosz olaj nélkül az üzemanyag kínálata szűkül, amihez alkalmazkodik a kereslet. Ennek révén új egyensúlyi árszintek alakulnak ki régiós szinten, ami Magyarországon a benzin esetében 1026, a gázolaj esetében 1051 forint is lehet literenként – tette hozzá az elemző.

Ellátási oldalról egyelőre Magyarországot középtávon sem fenyegeti veszély, az áremelkedés az, ami jelentős problémát okozhat

– fogalmazott a szakértő.